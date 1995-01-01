Эриксен собирается зимой вернуться на поле

чуть подробнее.
а) он пережил всего-лишь кратковременную остановку сердца (не инфаркт, не инсульт, не чмт и прочие страшные вещи).
б) до зимы его будут методично изучать.
в) если сбой сердца был вызван инфекцией, то он продолжить играть с Интере, если что-то хроническое (или причину вовсе не найдут), то переберётся в другую лигу (в Серии А спортсмены с ИКД не допускаются).
здоровья желать ему смысла не вижу, так как он переплюнет по этому показателю всех нас.
Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен рассчитывает возобновить карьеру через четыре-пять месяцев.
Как сообщает Transfermarketweb со ссылкой на Corriere dello Sport, сам футболист назвал соответствующие сроки партнерам по миланской команде.
- Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).
- Ему сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор.
- Это устройство предотвращает внезапное прекращение работы сердца человека.