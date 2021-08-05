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Эриксен собирается зимой вернуться на поле

5 августа 2021, 20:44
2

Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен рассчитывает возобновить карьеру через четыре-пять месяцев.

Как сообщает Transfermarketweb со ссылкой на Corriere dello Sport, сам футболист назвал соответствующие сроки партнерам по миланской команде.

  • Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).
  • Ему сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор.
  • Это устройство предотвращает внезапное прекращение работы сердца человека.

Источник: Transfermarketweb
Италия. Серия А Интер Эриксен Кристиан
Комментарии (2)
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сутулая собака и лисы
1628187052
чуть подробнее. а) он пережил всего-лишь кратковременную остановку сердца (не инфаркт, не инсульт, не чмт и прочие страшные вещи). б) до зимы его будут методично изучать. в) если сбой сердца был вызван инфекцией, то он продолжить играть с Интере, если что-то хроническое (или причину вовсе не найдут), то переберётся в другую лигу (в Серии А спортсмены с ИКД не допускаются на поле). здоровья желать ему смысла не вижу, так как он переплюнет по этому показателю всех нас.
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Hektor 84
1628259480
Здоровья Крис и скорей вернуться на поле!
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