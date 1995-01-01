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    Эриксен собирается зимой вернуться на поле

    Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен рассчитывает возобновить карьеру через четыре-пять месяцев.

    Как сообщает Transfermarketweb со ссылкой на Corriere dello Sport, сам футболист назвал соответствующие сроки партнерам по миланской команде.

    • Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).
    • Ему сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор.
    • Это устройство предотвращает внезапное прекращение работы сердца человека.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarketweb

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    Сегодня, 20:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +356

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      чуть подробнее.
      а) он пережил всего-лишь кратковременную остановку сердца (не инфаркт, не инсульт, не чмт и прочие страшные вещи).
      б) до зимы его будут методично изучать.
      в) если сбой сердца был вызван инфекцией, то он продолжить играть с Интере, если что-то хроническое (или причину вовсе не найдут), то переберётся в другую лигу (в Серии А спортсмены с ИКД не допускаются).

      здоровья желать ему смысла не вижу, так как он переплюнет по этому показателю всех нас.

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