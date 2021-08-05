Эриксен собирается зимой вернуться на поле

Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен рассчитывает возобновить карьеру через четыре-пять месяцев.

Как сообщает Transfermarketweb со ссылкой на Corriere dello Sport, сам футболист назвал соответствующие сроки партнерам по миланской команде.