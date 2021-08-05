Эриксен собирается зимой вернуться на поле

Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен рассчитывает возобновить карьеру через четыре-пять месяцев.
Как сообщает Transfermarketweb со ссылкой на Corriere dello Sport, сам футболист назвал соответствующие сроки партнерам по миланской команде.
- Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).
- Ему сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор.
- Это устройство предотвращает внезапное прекращение работы сердца человека.
Источник: Transfermarketweb