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    «Интер» готов продать Эриксена

    Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может сменить команду, пишет Football Italia.

    По информации источника, миланцы готовы продать хавбека в иностранный клуб, поскольку в Италии ему запрещено тренироваться и играть.

    Летом датчанин пережил остановку сердца, после чего ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Серия А не разрешила заявить футболиста на сезон с этим устройством в организме.

    • В августе сообщалось, что Эриксен рассчитывает возобновить карьеру через 4-5 месяцев.
    • Игрок может вернуться в «Аякс».

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    Источник: Football Italia

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