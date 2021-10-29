«Интер» готов продать Эриксена

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может сменить команду, пишет Football Italia.

По информации источника, миланцы готовы продать хавбека в иностранный клуб, поскольку в Италии ему запрещено тренироваться и играть.

Летом датчанин пережил остановку сердца, после чего ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Серия А не разрешила заявить футболиста на сезон с этим устройством в организме.