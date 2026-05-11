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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Оденсе
Рандерс - Оденсе: обзор матча 11 мая 2026
Рандерс
11.05.2026, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Оденсе
66'
Н. Дир
67'
Т. Клидже
8'
Ф. Арп
74'
L. Owusu
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Оденсе
Завершен
90'
+2
Замена
Lasse Legolas
️️️️➡️️
Noah Ganaus
90'
+3'
Замена
Андре Ремер
️️️️➡️️
Матиас Греве
76'
Замена
Mike Themsen
️️️️➡️️
Martin André Sjølstad
76'
74'
ГОЛ! 2:2!
Leeroy Owusu
Пас отдал
Фиете Арп
ГОЛ! 2:1!
Тибо Клидже
Пас отдал
Элиес Махмуд
67'
ГОЛ! 1:1!
Николас Дир
Пас отдал
Джон Бьоркенгрен
66'
57'
Замена
Ансси Сухонен
️️️️➡️️
Исмаила Уедраого
Желтая карточка
Джон Бьоркенгрен
47'
Замена
Warren Caddy
️️️️➡️️
Laurits Pedersen
46'
Замена
Сабил Хансен
️️️️➡️️
Лукас Лиссенс
46'
45'
+3'
31'
Замена
Тео Сандер
️️️️➡️️
Йона Немец
29'
Красная карточка
Вильяр Михра
8'
ГОЛ! 0:1!
Фиете Арп
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рандерс
2
Лукас Лиссенс
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
(К)
ЦЗ
15
Martin André Sjølstad
ЦЗ
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
8
Laurits Pedersen
ЦП
17
Матиас Греве
АП
11
Элиес Махмуд
ПВ
1
Paul Izzo
ЦФ
30
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Оденсе
16
Вильяр Михра
ВР
24
Yaya Bojang
ЦЗ
13
Julius Berthel Askou
ЦЗ
15
Marcus McCoy
ЦЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
18
Max Ejdum
ЦП
17
Noah Ganaus
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
11
Йона Немец
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Рандерс
32
Jannich Storch
ВР
24
Сабил Хансен
ЦЗ
23
Benjamin Örn
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
10
Warren Caddy
ЦП
7
Mike Themsen
ЦП
25
Ousseynou Fall Seck
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
19
Musa Toure
ЦФ
Оденсе
30
Тео Сандер
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
10
Ансси Сухонен
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
21
Vitus Friis
ЦП
23
William Martin
ЦП
26
Lasse Legolas
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
4-2-2-2
2
Лиссенс
44
Дир
4
Даммерс
15
3
Хег
6
Бьоркенгрен
8
17
Греве
11
Махмуд
30
Клидже
1
3-1-1-5
16
Михра
24
13
15
22
Уедраого
18
17
8
Фалк-Йенсен
7
Арп
11
Немец
20
2
Лиссенс
24
Хансен
24
Хансен
2
Лиссенс
17
Греве
28
Ремер
28
Ремер
17
Греве
8
10
10
8
15
7
7
15
11
Немец
30
Сандер
30
Сандер
11
Немец
22
Уедраого
10
Сухонен
10
Сухонен
22
Уедраого
17
26
26
17
Остались в запасе
Рандерс
Оденсе
32
Jannich Storch
ВР
23
Benjamin Örn
ЦЗ
25
Ousseynou Fall Seck
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
19
Musa Toure
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
3
Адам Серенсен
ЛЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
6
Якоб Бонде
ЦП
21
Vitus Friis
ЦП
23
William Martin
ЦП
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
23
Benjamin Örn
ЦЗ
25
Ousseynou Fall Seck
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
19
Musa Toure
ЦФ
Остались в запасе
3
Адам Серенсен
ЛЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
6
Якоб Бонде
ЦП
21
Vitus Friis
ЦП
23
William Martin
ЦП
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Ове Педерсен
Рандерс
Точно не сыграют
Cyril Edudzi
ЦП
Oliver Jones
ЦП
Оденсе
Точно не сыграют
Николас Бюрги
ЦЗ
Статистика матча Рандерс - Оденсе
1
1
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
9
15
Офсайды
6
0
Количество передач
530
377
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.99
0.94
xGP (предотвращенные голы)
-0.48
-0.48
Информация о матче
Главный судья:
Jacob A. Sundberg, Denmark
Стадион:
Cepheus Park Randers, Randers
Посещаемость:
5644
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