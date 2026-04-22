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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Брондбю
Виборг - Брондбю: обзор матча 22 апреля 2026
Виборг
22.04.2026, среда, 21:00
Дания. Суперлига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Брондбю
90+1'
Э. Деннис
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Брондбю
Завершен
90'
+3
Желтая карточка
Бенжамин Тахирович
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Эммануэль Деннис
90'
+3'
87'
Замена
O. Sow
️️️️➡️️
Матс Келерт
Замена
Osman Addo
️️️️➡️️
Sami Jalal
80'
80'
Замена
Эммануэль Деннис
️️️️➡️️
Мадс Фрекьяер-Йенсен
Замена
Hjalte Bidstrup
️️️️➡️️
Жан Мануэль Мбом
74'
Замена
Asker Beck
️️️️➡️️
Мадс Сендергор
74'
74'
Замена
Бенжамин Тахирович
️️️️➡️️
Даниэль Васс
73'
Замена
Марко Дивкович
️️️️➡️️
Sho Fukuda
Желтая карточка
Жан Мануэль Мбом
64'
Замена
Adam Kleis-Kristoffersen
️️️️➡️️
Tim Freriks
62'
Замена
Bilal Brahimi
️️️️➡️️
Чарли Хорнеман
62'
55'
Желтая карточка
Бартош Слиш
55'
Желтая карточка
Бен Годфри
49'
Желтая карточка
Матс Келерт
45'
+2'
4'
Желтая карточка
Jordi Vanlerberghe
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
32
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
13
Йеппе Греннинг
(К)
ОП
29
Sami Jalal
ЦП
18
Жан Мануэль Мбом
ЦП
10
Thomas Jørgensen
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
9
Tim Freriks
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
14
Бен Годфри
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
19
Sho Fukuda
ЦП
99
Бартош Слиш
ЦП
10
Даниэль Васс
(К)
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
7
Николай Валлис
АП
27
Матс Келерт
ЛВ
38
Jacob Ambaek
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Виборг
16
Filip Djukic
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
26
Hjalte Bidstrup
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
8
Asker Beck
ЦП
21
Bilal Brahimi
ЦФ
36
Adam Kleis-Kristoffersen
ЦФ
17
Osman Addo
ЦФ
Брондбю
13
Гэвин Биверс
ВР
37
Raphael Canut
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
36
Viggo Poulsen
ЦП
8
Бенжамин Тахирович
ЦП
42
Mathias Jensen
ЦП
22
O. Sow
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Лунд
32
5
Залетел
30
13
Греннинг
29
10
6
Сендергор
18
Мбом
11
Хорнеман
9
3-3-3-1
1
Пенц
30
14
Годфри
4
Бинкс
19
99
Слиш
10
Васс
29
Фрекьяер-Йенсен
7
Валлис
27
Келерт
38
18
Мбом
26
26
18
Мбом
6
Сендергор
8
8
6
Сендергор
11
Хорнеман
21
21
11
Хорнеман
9
36
36
9
29
17
17
29
10
Васс
8
Тахирович
8
Тахирович
10
Васс
27
Келерт
22
22
27
Келерт
29
Фрекьяер-Йенсен
17
Деннис
17
Деннис
29
Фрекьяер-Йенсен
19
24
Дивкович
24
Дивкович
19
Остались в запасе
Виборг
Брондбю
16
Filip Djukic
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
Главный тренер
Якоб Фрис
13
Гэвин Биверс
ВР
37
Raphael Canut
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
36
Viggo Poulsen
ЦП
42
Mathias Jensen
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
16
Filip Djukic
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
37
Raphael Canut
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
36
Viggo Poulsen
ЦП
42
Mathias Jensen
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Стив Купер
Виборг
Точно не сыграют
M. Londal
Yonis Njoh
ЦФ
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
Брондбю
Точно не сыграют
Фредерик Алвес
ЦЗ
Филип Бундгор
ЛВ
Расмус Лауритсен
ЦЗ
Статистика матча Виборг - Брондбю
1
5
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
8
Офсайды
1
3
Количество передач
413
431
Сейвы
8
3
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.53
2.4
xGP (предотвращенные голы)
0.76
0.76
Информация о матче
Главный судья:
Svend Funder, Denmark
Стадион:
Viborg Stadion, Viborg
Посещаемость:
7049
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2 : 3
17.05.2026
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Дания. Суперлига, 32 тур
Орхус
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17.05.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 31 тур
Брондбю
0 : 2
10.05.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 31 тур
Виборг
0 : 1
08.05.2026
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Дания. Суперлига, 32 тур
Орхус
6 : 2
17.05.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 31 тур
Виборг
0 : 1
08.05.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 30 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
04.05.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 29 тур
Виборг
1 : 0
26.04.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 28 тур
Виборг
0 : 1
22.04.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, Финал
Брондбю
1 : 3
21.05.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 32 тур
Мидтьюлланд
2 : 3
17.05.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 31 тур
Брондбю
0 : 2
10.05.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 30 тур
Брондбю
1 : 1
01.05.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 29 тур
Сендерийск
3 : 0
26.04.2026
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