28 августа на стадионе «Брондбю» состоится ответный матч 4-го раунда плей-офф Лиги Конференций между датским «Брондбю» и французским «Страсбуром». Первая встреча завершилась нулевой ничьей, и теперь судьба путeвки в групповой этап решится в Копенгагене.

«Брондбю»

Датская команда подходит к матчу после неудачи в национальном первенстве, уступив «Сендерйюске» (0:2). Однако в Лиге Конференций «Брондбю» показал хорошую результативность, разгромив «Викингур» со счeтом 4:0 и одолев «Вайле» в чемпионате. В последних пяти играх клуб забил 8 мячей и пропустил лишь 3, в среднем – 1.60 гола за игру и 0.60 пропущенного. При этом дома команда играет более раскрепощeнно, активно используя быстрые фланги и стандарты. Главная задача – справиться с плотной обороной французского коллектива и реализовать свои моменты, чего не удалось в первом матче.

«Страсбур»

Французский клуб демонстрирует отличную организацию игры в обороне. В последних пяти матчах команда пропустила всего дважды, а четыре встречи завершила «на ноль». «Страсбур» забил 5 голов за тот же период, действуя прагматично и с акцентом на контроль мяча. Победы над «Мецом» и «Нантом» показали, что клуб готов к выступлениям на два фронта. В среднем команда забивает 1.00 и пропускает лишь 0.40 гола за матч, что делает еe одним из наиболее устойчивых участников отбора. В предстоящей игре «Страсбур» будет делать ставку на надeжность и поиск моментов в контратаках.

Факты о командах

«Брондбю»

В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Победа 4:0 над «Викингуром» в квалификации

Не забил в первом матче против «Страсбура»

Уступил в последнем туре чемпионата

«Страсбур»

В среднем: 1.00 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

4 сухих матча подряд

Не проигрывает в 5 последних встречах

Победы над «Мецом» и «Нантом» в Лиге 1

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Лига конференций, 4 раунд Страсбур 0 : 0 Брондбю

Прогноз на матч

Противостояние обещает быть осторожным и с минимальным количеством ошибок. «Брондбю» постарается использовать фактор домашнего поля и активно пойдeт вперeд с первых минут. Однако «Страсбур» располагает более выстроенной обороной и способен сдерживать давление, рассчитывая на свои шансы в быстрых атаках. Вероятность большого количества голов невелика, и исход может решить один результативный момент. Учитывая статистику команд и их стиль, оптимальным вариантом выглядит ставка на низовую игру с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки