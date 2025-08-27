Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Брондбю» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.10

27 августа 2025 11:32
Брондбю - Страсбур
28 авг. 2025, четверг 21:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.10
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

28 августа на стадионе «Брондбю» состоится ответный матч 4-го раунда плей-офф Лиги Конференций между датским «Брондбю» и французским «Страсбуром». Первая встреча завершилась нулевой ничьей, и теперь судьба путeвки в групповой этап решится в Копенгагене.

«Брондбю»

Датская команда подходит к матчу после неудачи в национальном первенстве, уступив «Сендерйюске» (0:2). Однако в Лиге Конференций «Брондбю» показал хорошую результативность, разгромив «Викингур» со счeтом 4:0 и одолев «Вайле» в чемпионате. В последних пяти играх клуб забил 8 мячей и пропустил лишь 3, в среднем – 1.60 гола за игру и 0.60 пропущенного. При этом дома команда играет более раскрепощeнно, активно используя быстрые фланги и стандарты. Главная задача – справиться с плотной обороной французского коллектива и реализовать свои моменты, чего не удалось в первом матче.

«Страсбур»

Французский клуб демонстрирует отличную организацию игры в обороне. В последних пяти матчах команда пропустила всего дважды, а четыре встречи завершила «на ноль». «Страсбур» забил 5 голов за тот же период, действуя прагматично и с акцентом на контроль мяча. Победы над «Мецом» и «Нантом» показали, что клуб готов к выступлениям на два фронта. В среднем команда забивает 1.00 и пропускает лишь 0.40 гола за матч, что делает еe одним из наиболее устойчивых участников отбора. В предстоящей игре «Страсбур» будет делать ставку на надeжность и поиск моментов в контратаках.

Факты о командах

«Брондбю»

  • В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 4:0 над «Викингуром» в квалификации
  • Не забил в первом матче против «Страсбура»
  • Уступил в последнем туре чемпионата

«Страсбур»

  • В среднем: 1.00 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • 4 сухих матча подряд
  • Не проигрывает в 5 последних встречах
  • Победы над «Мецом» и «Нантом» в Лиге 1

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Лига конференций, 4 раунд
Страсбур
0 : 0
21.08.2025
Брондбю

Прогноз на матч

Противостояние обещает быть осторожным и с минимальным количеством ошибок. «Брондбю» постарается использовать фактор домашнего поля и активно пойдeт вперeд с первых минут. Однако «Страсбур» располагает более выстроенной обороной и способен сдерживать давление, рассчитывая на свои шансы в быстрых атаках. Вероятность большого количества голов невелика, и исход может решить один результативный момент. Учитывая статистику команд и их стиль, оптимальным вариантом выглядит ставка на низовую игру с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
  • Победа «Страсбура» – коэффициент 2.10
  • Оба тайма результативнее второго – коэффициент 1.90

2.10
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Страсбур Брондбю
Другие прогнозы
27.08.2025
16:15
2.05
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Крылья Советов - Динамо
Тотал больше 2.5 голов
27.08.2025
18:30
1.65
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Сочи - Краснодар
Победа «Краснодара»
27.08.2025
19:30
1.95
Лига Европы, 4 раунд
АЕК - Бранн
Тотал больше 2.5 голов
27.08.2025
19:45
2.05
Лига чемпионов, 4 раунд
Карабах - Ференцварош
Победа «Карабаха»
27.08.2025
19:45
1.72
Лига конференций, 4 раунд
Рига - Спарта
Обе забьют
27.08.2025
20:45
1.80
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
Балтика - ЦСКА
Победа ЦСКА
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 