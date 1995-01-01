Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол

ЦСКА победил датский «Виборг» (3:2) в товарищеском матче на сборе в Кампоаморе.
Дубль оформил Антон Заболотный. Парагваец Хесус Медина забил дебютный мяч за ЦСКА.
Товарищеский матч
ЦСКА (Россия) – Виборг (Дания) – 3:2 (3:1)
Голы: 1:0 – Заболотный, 4; 1:1 – Бек, 6; 2:1 – Медина, 15; 3:1 – Заболотный, 20; 3:2 – Бакиз, 53.
Генсек Федерации футбола Парагвая: «Медина очень хотел приехать в сборную. У нас плохие отношения с ЦСКА»
ЦСКА: «Не отпустили Медину в сборную, потому что вызов прислали позже установленного срока»
ЦСКА не отпустил Медину в сборную. Парагвайцы обратились в ФИФА