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    Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол

    ЦСКА победил датский «Виборг» (3:2) в товарищеском матче на сборе в Кампоаморе.

    Дубль оформил Антон Заболотный. Парагваец Хесус Медина забил дебютный мяч за ЦСКА.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Россия) – Виборг (Дания) – 3:2 (3:1)

    Голы: 1:0 – Заболотный, 4; 1:1 – Бек, 6; 2:1 – Медина, 15; 3:1 – Заболотный, 20; 3:2 – Бакиз, 53.

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    Источник: Бомбардир.ру

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