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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Нордшелланд
Брондбю - Нордшелланд: обзор матча 01 мая 2026
Брондбю
01.05.2026, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Нордшелланд
89'
М. Дивкович
60'
P. Amoako
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Нордшелланд
Завершен
Желтая карточка
Эммануэль Деннис
90'
+4
90'
+5'
ГОЛ! 1:1!
Марко Дивкович
Пас отдал
Майкель Лахдо
89'
87'
Замена
Malte Heyde
️️️️➡️️
Марк Бринк
87'
Замена
Victor Gustafsen
️️️️➡️️
Juho Lähteenmäki
Замена
Viggo Poulsen
️️️️➡️️
Мадс Фрекьяер-Йенсен
82'
Замена
O. Sow
️️️️➡️️
Jacob Ambaek
82'
Желтая карточка
Луис Бинкс
79'
73'
Замена
Levy Nene
️️️️➡️️
P. Amoako
73'
Замена
Noah Markmann
️️️️➡️️
Runar Robinsønn Norheim
72'
Травма
Runar Robinsønn Norheim
Замена
Эммануэль Деннис
️️️️➡️️
Sho Fukuda
66'
65'
Замена
Lamine Sadio
️️️️➡️️
Ибрахим Адель
Замена
Майкель Лахдо
️️️️➡️️
Даниэль Васс
61'
60'
ГОЛ! 0:1!
P. Amoako
Пас отдал
Марк Бринк
Замена
Оливер Вилладсен
️️️️➡️️
Jordi Vanlerberghe
46'
45'
+4'
40'
Красная карточка
Александер Линд
Желтая карточка
Jordi Vanlerberghe
32'
29'
Желтая карточка
P. Amoako
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
37
Raphael Canut
ЦЗ
19
Sho Fukuda
ЦП
99
Бартош Слиш
ЦП
10
Даниэль Васс
(К)
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
7
Николай Валлис
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
38
Jacob Ambaek
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
25
Juho Lähteenmäki
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
36
Калеб Йиренки
ЦП
18
Justin Janssen
ЦП
6
Марк Бринк
(К)
ЦП
14
Ибрахим Адель
ЛВ
11
Александер Линд
ЦФ
10
P. Amoako
ЦФ
23
Runar Robinsønn Norheim
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Брондбю
13
Гэвин Биверс
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
8
Бенжамин Тахирович
ЦП
36
Viggo Poulsen
ЦП
42
Mathias Jensen
ЦП
23
Майкель Лахдо
ЛВ
22
O. Sow
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Нордшелланд
22
Andreas Pedersen
ВР
45
Noah Markmann
ЦЗ
32
Victor Gustafsen
ЦЗ
35
Villads Rutkjaer
ЦЗ
47
Malte Heyde
ЦП
37
Lamine Sadio
ЦФ
17
Levy Nene
ЦФ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
29
Villum Berthelsen
ЦФ
3-3-2-2
1
Пенц
30
4
Бинкс
37
19
99
Слиш
10
Васс
7
Валлис
29
Фрекьяер-Йенсен
38
24
Дивкович
3-3-1-3
13
Хансен
3
Сальквист
25
2
Анкерсен
36
Йиренки
18
6
Бринк
14
Адель
23
10
11
Линд
30
2
Вилладсен
2
Вилладсен
30
29
Фрекьяер-Йенсен
36
36
29
Фрекьяер-Йенсен
10
Васс
23
Лахдо
23
Лахдо
10
Васс
38
22
22
38
19
17
Деннис
17
Деннис
19
23
45
45
23
25
32
32
25
6
Бринк
47
47
6
Бринк
14
Адель
37
37
14
Адель
10
17
17
10
Остались в запасе
Брондбю
Нордшелланд
13
Гэвин Биверс
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
8
Бенжамин Тахирович
ЦП
42
Mathias Jensen
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
22
Andreas Pedersen
ВР
35
Villads Rutkjaer
ЦЗ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
29
Villum Berthelsen
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
8
Бенжамин Тахирович
ЦП
42
Mathias Jensen
ЦП
Остались в запасе
22
Andreas Pedersen
ВР
35
Villads Rutkjaer
ЦЗ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
29
Villum Berthelsen
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Брондбю
Точно не сыграют
Фредерик Алвес
ЦЗ
Филип Бундгор
ЛВ
Нордшелланд
Точно не сыграют
Nicklas Rojkjaer
ЦП
Ола Сольбаккен
ПВ
Souleymane Alio
ЦФ
Якоб Буск Йенсен
ВР
Araphat Mohammed
ЦП
Статистика матча Брондбю - Нордшелланд
3
1
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
22
12
Количество передач
466
415
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.91
xGP (предотвращенные голы)
-0.71
-0.71
Информация о матче
Главный судья:
Jens Maae, Denmark
Стадион:
Brøndby Stadium, Brøndby
Посещаемость:
22819
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17.05.2026
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Дания. Суперлига, 31 тур
Брондбю
0 : 2
10.05.2026
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Нордшелланд
0 : 0
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Мидтьюлланд
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Брондбю
1 : 3
21.05.2026
Копенгаген
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Мидтьюлланд
2 : 3
17.05.2026
Брондбю
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Брондбю
0 : 2
10.05.2026
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01.05.2026
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3 : 0
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Сендерийск
1 : 4
17.05.2026
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Дания. Суперлига, 31 тур
Нордшелланд
0 : 0
10.05.2026
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