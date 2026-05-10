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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Мидтьюлланд
Нордшелланд - Мидтьюлланд: обзор матча 10 мая 2026
Нордшелланд
10.05.2026, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Мидтьюлланд
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Мидтьюлланд
Завершен
90'
+6'
Замена
Victor Gustafsen
️️️️➡️️
Juho Lähteenmäki
89'
84'
Желтая карточка
Усман Диао
Замена
Malte Heyde
️️️️➡️️
Runar Robinsønn Norheim
83'
Замена
️️️️➡️️
Lamine Sadio
83'
80'
Замена
Паулиньо
️️️️➡️️
Виктор Бак Йенсен
74'
Замена
Ге-Сон Чо
️️️️➡️️
Кевин Мбабу
Замена
Noah Markmann
️️️️➡️️
Ибрахим Адель
70'
Замена
Levy Nene
️️️️➡️️
Марк Бринк
70'
57'
Замена
Микель Гогорза
️️️️➡️️
Денил Кастильо
51'
Желтая карточка
Кевин Мбабу
46'
Замена
Вальдемар Андреасен
️️️️➡️️
Арал Симсир
46'
Замена
Жуниор Брумадо
️️️️➡️️
Эдвард Чилуфья
45'
+2'
Желтая карточка
Марк Бринк
40'
4'
Желтая карточка
Эдвард Чилуфья
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
25
Juho Lähteenmäki
ЦЗ
36
Калеб Йиренки
ЦП
18
Justin Janssen
ЦП
6
Марк Бринк
(К)
ЦП
14
Ибрахим Адель
ЛВ
23
Runar Robinsønn Norheim
ЦФ
37
Lamine Sadio
ЦФ
10
P. Amoako
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
(К)
ЦЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
19
Pedro Bravo
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
Главный тренер
Томас Томасберг
Нордшелланд
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
32
Victor Gustafsen
ЦЗ
45
Noah Markmann
ЦЗ
35
Villads Rutkjaer
ЦЗ
15
Stephen Acquah
ЦЗ
47
Malte Heyde
ЦП
17
Levy Nene
ЦФ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
29
Villum Berthelsen
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
АП
41
Микель Гогорза
ЛФ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
3-3-1-3
13
Хансен
2
Анкерсен
3
Сальквист
25
36
Йиренки
18
6
Бринк
14
Адель
10
37
23
3-3-2-2
16
Олафссон
22
Серенсен
3
Ли
4
Диао
43
Мбабу
21
Кастильо
55
Бак Йенсен
19
8
Биллинг
14
Чилуфья
58
Симсир
25
32
32
25
14
Адель
45
45
14
Адель
23
47
47
23
6
Бринк
17
17
6
Бринк
55
Бак Йенсен
29
Паулиньо
29
Паулиньо
55
Бак Йенсен
58
Симсир
20
Андреасен
20
Андреасен
58
Симсир
21
Кастильо
41
Гогорза
41
Гогорза
21
Кастильо
43
Мбабу
10
Чо
10
Чо
43
Мбабу
14
Чилуфья
74
Брумадо
74
Брумадо
14
Чилуфья
Остались в запасе
Нордшелланд
Мидтьюлланд
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
35
Villads Rutkjaer
ЦЗ
15
Stephen Acquah
ЦЗ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
29
Villum Berthelsen
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
35
Villads Rutkjaer
ЦЗ
15
Stephen Acquah
ЦЗ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
29
Villum Berthelsen
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Томас Томасберг
Нордшелланд
Точно не сыграют
Nicklas Rojkjaer
ЦП
Ола Сольбаккен
ПВ
Souleymane Alio
ЦФ
Александер Линд
ЦФ
Araphat Mohammed
ЦП
Мидтьюлланд
Точно не сыграют
A. Djabi
Дарио Осорио
ПВ
Микаэль Уре
ЦФ
Статистика матча Нордшелланд - Мидтьюлланд
1
3
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
13
6
Офсайды
1
4
Количество передач
635
276
Сейвы
2
9
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
8
7
xG (ожидаемые голы)
2.4
0.73
xGP (предотвращенные голы)
2.1
2.1
Информация о матче
Главный судья:
Jacob Karlsen, Denmark
Стадион:
Right to Dream Park, Farum
Посещаемость:
7214
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