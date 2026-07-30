30.07.2026, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Составы команд
Мидтьюлланд
Мидтьюлланд
3-1-2-2-2
1
Олафссон
6
Эрлич
22
Серенсен
5
Кристенсен
21
Кастильо
8
Биллинг
19
17
Андреасен
24
Осорио
10
Чо
9
Франкулину
4-2-1-3
1
Нюбель
33
Йилмаз
35
Джало
62
Мурильо
53
Топджу
10
Кекчю
6
Озкан
15
Олайтан
18
Черны
29
9
О
9
Франкулину
3
Ли
3
Ли
9
Франкулину
8
Биллинг
29
Вятьен
29
Вятьен
8
Биллинг
24
Осорио
27
Йоханнсен
27
Йоханнсен
24
Осорио
17
Андреасен
38
38
17
Андреасен
21
Кастильо
18
18
21
Кастильо
62
Мурильо
22
22
62
Мурильо
15
Олайтан
8
Хаджиахметович
8
Хаджиахметович
15
Олайтан
18
Черны
7
Рашица
7
Рашица
18
Черны
9
О
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
9
О
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Бешикташ
31
Liam Selin
ВР
25
Nordin Bakker
ВР
15
Beni Junior
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
80
Доган Алемдар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
65
Cumali Gürsel
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
70
Ahmet Sami Bircan
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
31
Liam Selin
ВР
25
Nordin Bakker
ВР
15
Beni Junior
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
65
Cumali Gürsel
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
70
Ahmet Sami Bircan
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Мидтьюлланд - Бешикташ
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Мидтьюлланд» против «Бешикташа», 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд» – «Бешикташ»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»