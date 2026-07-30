Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Мидтьюлланд» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

«Мидтьюлланд» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

30 июля, 18:50
Мидтьюлланд
30.07.2026, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Бешикташ
70' М. Рашица 76' О. Кекчю (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
24
Дарио Осорио
ПВ
9
Франкулину
ЦФ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Бешикташ
1
Александр Нюбель
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
10
Оркун Кекчю
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
9
Хен-Гю О
ЦФ
29
Ilhan Fakili
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Мидтьюлланд
31
Liam Selin
ВР
25
Nordin Bakker
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
15
Beni Junior
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
27
Софус Йоханнсен
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
17
Микаэль Уре
ЦФ
38
Julius Emefile
ЦФ
18
Stanley Iheanacho
ЦФ
Бешикташ
80
Доган Алемдар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
65
Cumali Gürsel
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
70
Ahmet Sami Bircan
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Олафссон
6
Эрлич
22
Серенсен
5
Кристенсен
21
Кастильо
8
Биллинг
19
17
Андреасен
24
Осорио
10
Чо
9
Франкулину
4-2-1-3
1
Нюбель
33
Йилмаз
35
Джало
62
Мурильо
53
Топджу
10
Кекчю
6
Озкан
15
Олайтан
18
Черны
29
9
О
9
Франкулину
3
Ли
3
Ли
9
Франкулину
8
Биллинг
29
Вятьен
29
Вятьен
8
Биллинг
24
Осорио
27
Йоханнсен
27
Йоханнсен
24
Осорио
17
Андреасен
38
38
17
Андреасен
21
Кастильо
18
18
21
Кастильо
62
Мурильо
22
22
62
Мурильо
15
Олайтан
8
Хаджиахметович
8
Хаджиахметович
15
Олайтан
18
Черны
7
Рашица
7
Рашица
18
Черны
9
О
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
9
О
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Бешикташ
31
Liam Selin
ВР
25
Nordin Bakker
ВР
15
Beni Junior
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
80
Доган Алемдар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
65
Cumali Gürsel
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
70
Ahmet Sami Bircan
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
31
Liam Selin
ВР
25
Nordin Bakker
ВР
15
Beni Junior
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
65
Cumali Gürsel
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
70
Ahmet Sami Bircan
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Мидтьюлланд - Бешикташ
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Мидтьюлланд» против «Бешикташа», 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд» – «Бешикташ»

«Мидтьюлланд» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Бешикташ Мидтьюлланд
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
1
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
2
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
3
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
19
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+