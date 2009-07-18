Томас Томасберг
Тренер
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Томасберг
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|15 октября 1974
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Томасберг
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|15 октября 1974
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Мидтьюлланд
|33
|14
|14
|5
|Дата
|Матч
|18.07.2009
|Мидтьюлланд
|0 : 0
|Эсбьерг
|26.07.2009
|Силькеборг
|4 : 0
|Мидтьюлланд
|02.08.2009
|Брондбю
|3 : 1
|Мидтьюлланд
|09.08.2009
|Мидтьюлланд
|4 : 1
|Рандерс
|17.08.2009
|Оденсе
|1 : 0
|Мидтьюлланд
|22.08.2009
|Мидтьюлланд
|1 : 4
|Копенгаген
|30.08.2009
|Ольборг
|1 : 0
|Мидтьюлланд
|12.09.2009
|Мидтьюлланд
|0 : 2
|Нордшелланд
|21.09.2009
|Орхус
|2 : 4
|Мидтьюлланд
|27.09.2009
|Мидтьюлланд
|0 : 2
|Сендерийск
|04.10.2009
|Мидтьюлланд
|2 : 1
|Кеге
|18.10.2009
|Брондбю
|1 : 1
|Мидтьюлланд
|25.10.2009
|Мидтьюлланд
|2 : 1
|Кеге
|31.10.2009
|Орхус
|2 : 2
|Мидтьюлланд
|08.11.2009
|Мидтьюлланд
|2 : 1
|Рандерс
|21.11.2009
|Мидтьюлланд
|3 : 0
|Эсбьерг
|29.11.2009
|Копенгаген
|2 : 0
|Мидтьюлланд
|06.12.2009
|Нордшелланд
|3 : 0
|Мидтьюлланд
|06.03.2010
|Мидтьюлланд
|2 : 2
|Оденсе
|14.03.2010
|Мидтьюлланд
|2 : 0
|Ольборг
|20.03.2010
|Силькеборг
|0 : 2
|Мидтьюлланд
|25.03.2010
|Мидтьюлланд
|0 : 0
|Сендерийск
|29.03.2010
|Оденсе
|1 : 2
|Мидтьюлланд
|01.04.2010
|Мидтьюлланд
|1 : 0
|Нордшелланд
|05.04.2010
|Сендерийск
|0 : 2
|Мидтьюлланд
|11.04.2010
|Эсбьерг
|2 : 1
|Мидтьюлланд
|14.04.2010
|Мидтьюлланд
|1 : 0
|Орхус
|17.04.2010
|Мидтьюлланд
|3 : 2
|Копенгаген
|26.04.2010
|Рандерс
|2 : 0
|Мидтьюлланд
|02.05.2010
|Ольборг
|3 : 2
|Мидтьюлланд
|05.05.2010
|Мидтьюлланд
|2 : 4
|Брондбю
|09.05.2010
|Кеге
|1 : 0
|Мидтьюлланд
|16.05.2010
|Мидтьюлланд
|3 : 0
|Силькеборг