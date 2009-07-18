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    Томас Томасберг - статистика

    Тренер
    Имя Томас
    Фамилия Томасберг
    Гражданство Дания
    Дата рождения 15 октября 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мидтьюлланд 33 14 14 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.07.2009 Мидтьюлланд 0 : 0 Эсбьерг
    26.07.2009 Силькеборг 4 : 0 Мидтьюлланд
    02.08.2009 Брондбю 3 : 1 Мидтьюлланд
    09.08.2009 Мидтьюлланд 4 : 1 Рандерс
    17.08.2009 Оденсе 1 : 0 Мидтьюлланд
    22.08.2009 Мидтьюлланд 1 : 4 Копенгаген
    30.08.2009 Ольборг 1 : 0 Мидтьюлланд
    12.09.2009 Мидтьюлланд 0 : 2 Нордшелланд
    21.09.2009 Орхус 2 : 4 Мидтьюлланд
    27.09.2009 Мидтьюлланд 0 : 2 Сендерийск
    04.10.2009 Мидтьюлланд 2 : 1 Кеге
    18.10.2009 Брондбю 1 : 1 Мидтьюлланд
    25.10.2009 Мидтьюлланд 2 : 1 Кеге
    31.10.2009 Орхус 2 : 2 Мидтьюлланд
    08.11.2009 Мидтьюлланд 2 : 1 Рандерс
    21.11.2009 Мидтьюлланд 3 : 0 Эсбьерг
    29.11.2009 Копенгаген 2 : 0 Мидтьюлланд
    06.12.2009 Нордшелланд 3 : 0 Мидтьюлланд
    06.03.2010 Мидтьюлланд 2 : 2 Оденсе
    14.03.2010 Мидтьюлланд 2 : 0 Ольборг
    20.03.2010 Силькеборг 0 : 2 Мидтьюлланд
    25.03.2010 Мидтьюлланд 0 : 0 Сендерийск
    29.03.2010 Оденсе 1 : 2 Мидтьюлланд
    01.04.2010 Мидтьюлланд 1 : 0 Нордшелланд
    05.04.2010 Сендерийск 0 : 2 Мидтьюлланд
    11.04.2010 Эсбьерг 2 : 1 Мидтьюлланд
    14.04.2010 Мидтьюлланд 1 : 0 Орхус
    17.04.2010 Мидтьюлланд 3 : 2 Копенгаген
    26.04.2010 Рандерс 2 : 0 Мидтьюлланд
    02.05.2010 Ольборг 3 : 2 Мидтьюлланд
    05.05.2010 Мидтьюлланд 2 : 4 Брондбю
    09.05.2010 Кеге 1 : 0 Мидтьюлланд
    16.05.2010 Мидтьюлланд 3 : 0 Силькеборг
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