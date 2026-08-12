Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Мидтьюлландом» и «Богемианс» пройдет 13 августа в Хернинге на MCH Арене. Хозяева из Дании подходят к игре с комфортным преимуществом после выездной победы в первом матче (2-0) и находятся в стабильной форме – в среднем они забивают 1,40 гола за последние пять игр. Гости из Ирландии, напротив, нуждаются в чуде, чтобы пройти дальше, но их атака способна создавать моменты – они забивают в среднем 1,20 гола за матч в том же отрезке. Сможет ли ирландский клуб преподнести сюрприз на выезде, или датский гранд подтвердит свой статус фаворита и уверенно пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Мидтьюлланда» говорит их преимущество после первого матча и более высокий класс. Датский клуб забивает в среднем 1,40 гола за последние пять игр, а в первом матче они уверенно переиграли «Богемианс» на его поле (2-0), не позволив сопернику создать серьезных моментов. Оборона хозяев выглядит достаточно надежной, хотя они пропускают в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. В чемпионате Дании «Мидтьюлланд» показывает стабильные результаты: победы над «Хорсенсом» (2-1) и «Сендерйюске» (3-2) подтверждают их боевой настрой. Однако в предыдущем раунде Лиги Европы команда уступила «Бешикташу» (0-2 и 0-1), что говорит о возможных проблемах против организованных соперников, но уровень «Богемианс» значительно ниже.

«Богемианс» подходит к ответной игре с серьезной мотивацией хотя бы забить гол престижа. Ирландский клуб забивает в среднем 1,20 гола за последние пять игр, а в чемпионате Ирландии команда показывает неплохие результаты, несмотря на поражение от «Уотерфорд Юнайтед» (1-3) и ничью с «Голуэем» (1-1). Однако защита гостей действует крайне ненадежно – они пропускают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. В первом матче «Богемианс» не смог забить «Мидтьюлланду» и пропустил два мяча. Для того чтобы отыграть дефицит, ирландцам необходимо забивать минимум три гола и не пропускать, что выглядит нереалистично против датского клуба, который умеет держать счет.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Мидтьюлланда». Датский клуб имеет преимущество в классе, форме и счете после первого матча, а также играет дома. «Богемианс» будет пытаться забить гол престижа, чтобы смягчить горечь поражения, но их уязвимая оборона против стабильной атаки соперника – это серьезная проблема. Ожидается, что «Мидтьюлланд» уверенно выиграет и второй матч, продолжая свой путь в Лиге Конференций.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Мидтьюлланд» одержал победу на выезде со счетом 2-0, что дает датскому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Мидтьюлланда» стабильна: команда забивает 1,40 гола за игру, но пропускает в пяти из семи последних матчей. «Богемианс» имеет атакующий потенциал (1,20 гола за игру), но их защита пропускает в пяти последних матчах и в среднем 2,00 гола за игру. Учитывая разницу в классе и преимущество хозяев в два мяча, ирландскому клубу будет крайне сложно не только отыграться, но и просто забить, однако их атакующая статистика дает надежду на гол престижа.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 5 Забитых мячей 2 2.5 В среднем за матч 1 3:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд Мидтьюлланд 3 : 2 Богемианс Лига конференций, 3 раунд Мидтьюлланд 3 : 2 Богемианс Лига конференций, 3 раунд Богемианс 0 : 2 Мидтьюлланд

Составы и травмы

Существенных кадровых потерь в преддверии матча у команд не зафиксировано. Обе команды подходят к игре в оптимальных составах, и кадровый фактор вряд ли окажет решающее влияние на исход встречи. «Мидтьюлланд» имеет более глубокую обойму и сможет использовать ее для контроля игры при комфортном преимуществе.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Мидтьюлланда» с форой (-2). Хозяева имеют преимущество после первого матча (2-0), демонстрируют стабильную атаку (1,40 гола за игру) и играют на своем поле. Гости, несмотря на атакующий потенциал, уступают в классе и имеют серьезные проблемы в обороне (2,00 пропущенных гола за игру). Ожидаем, что датский клуб подтвердит свой статус фаворита и одержит победу с разницей как минимум в два мяча. Ставка: победа «Мидтьюлланда» с форой (-2) с коэффициентом 1.85.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Мидтьюлландом» и «Богемианс» состоится 13 августа 2026 года в Хернинге на MCH Арене и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.