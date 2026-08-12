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  • «Мидтьюлланд» &ndash; «Богемианс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

«Мидтьюлланд» — «Богемианс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 10:19
Мидтьюлланд - Богемианс
13 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 3 раунд
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1.85
Победа «Мидтьюлланда» с форой (-2)
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Мидтьюлландом» и «Богемианс» пройдет 13 августа в Хернинге на MCH Арене. Хозяева из Дании подходят к игре с комфортным преимуществом после выездной победы в первом матче (2-0) и находятся в стабильной форме – в среднем они забивают 1,40 гола за последние пять игр. Гости из Ирландии, напротив, нуждаются в чуде, чтобы пройти дальше, но их атака способна создавать моменты – они забивают в среднем 1,20 гола за матч в том же отрезке. Сможет ли ирландский клуб преподнести сюрприз на выезде, или датский гранд подтвердит свой статус фаворита и уверенно пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Мидтьюлланда» говорит их преимущество после первого матча и более высокий класс. Датский клуб забивает в среднем 1,40 гола за последние пять игр, а в первом матче они уверенно переиграли «Богемианс» на его поле (2-0), не позволив сопернику создать серьезных моментов. Оборона хозяев выглядит достаточно надежной, хотя они пропускают в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. В чемпионате Дании «Мидтьюлланд» показывает стабильные результаты: победы над «Хорсенсом» (2-1) и «Сендерйюске» (3-2) подтверждают их боевой настрой. Однако в предыдущем раунде Лиги Европы команда уступила «Бешикташу» (0-2 и 0-1), что говорит о возможных проблемах против организованных соперников, но уровень «Богемианс» значительно ниже.

«Богемианс» подходит к ответной игре с серьезной мотивацией хотя бы забить гол престижа. Ирландский клуб забивает в среднем 1,20 гола за последние пять игр, а в чемпионате Ирландии команда показывает неплохие результаты, несмотря на поражение от «Уотерфорд Юнайтед» (1-3) и ничью с «Голуэем» (1-1). Однако защита гостей действует крайне ненадежно – они пропускают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. В первом матче «Богемианс» не смог забить «Мидтьюлланду» и пропустил два мяча. Для того чтобы отыграть дефицит, ирландцам необходимо забивать минимум три гола и не пропускать, что выглядит нереалистично против датского клуба, который умеет держать счет.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Мидтьюлланда». Датский клуб имеет преимущество в классе, форме и счете после первого матча, а также играет дома. «Богемианс» будет пытаться забить гол престижа, чтобы смягчить горечь поражения, но их уязвимая оборона против стабильной атаки соперника – это серьезная проблема. Ожидается, что «Мидтьюлланд» уверенно выиграет и второй матч, продолжая свой путь в Лиге Конференций.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Мидтьюлланд» одержал победу на выезде со счетом 2-0, что дает датскому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Мидтьюлланда» стабильна: команда забивает 1,40 гола за игру, но пропускает в пяти из семи последних матчей. «Богемианс» имеет атакующий потенциал (1,20 гола за игру), но их защита пропускает в пяти последних матчах и в среднем 2,00 гола за игру. Учитывая разницу в классе и преимущество хозяев в два мяча, ирландскому клубу будет крайне сложно не только отыграться, но и просто забить, однако их атакующая статистика дает надежду на гол престижа.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
5
Забитых мячей
2
2.5
В среднем за матч
1
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Мидтьюлланд
3 : 2
13.08.2026
Богемианс
Лига конференций, 3 раунд
Мидтьюлланд
3 : 2
13.08.2026
Богемианс
Лига конференций, 3 раунд
Богемианс
0 : 2
06.08.2026
Мидтьюлланд

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
(К) ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
27
Софус Йоханнсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
9
Франкулину
ЦФ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Богемианс
25
Paul Walters
ВР
12
Patrick Hickey
ЦЗ
16
Darragh Power
ЦЗ
15
Senan Mullen
ЦЗ
24
Cian Byrne
ЦЗ
6
Джордан Флорес
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
7
Connor Parsons
ЦП
10
Доусон Девой
(К) АП
17
Adam McDonnell
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Деклан Девайн
Мидтьюлланд
25
Nordin Bakker
ВР
31
Liam Selin
ВР
15
Beni Junior
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
24
Дарио Осорио
ПВ
38
Julius Emefile
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
18
Stanley Iheanacho
ЦФ
Богемианс
1
Каспер Чоразка
ВР
30
Finn McDonnell
ВР
23
Zane Myers
ЦЗ
3
Ryan Burke
ЦЗ
11
Dayle Rooney
ЦП
5
Sadou Diallo
ЦП
19
Rhys Brennan
ЦП
21
Josh Adam
ЦП
32
Маркусс Стродс
ЦП
8
Гарри Воган
АП
9
Colm Whelan
ЦФ
4
Niall Morahan
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Олафссон
6
Эрлич
22
Серенсен
34
5
Кристенсен
21
Кастильо
27
Йоханнсен
19
17
Андреасен
10
Чо
9
Франкулину
4-3-1-2
25
16
15
24
12
6
Флорес
26
Тирни
7
10
Девой
18
Джеймс-Тейлор
17
21
Кастильо
8
Биллинг
8
Биллинг
21
Кастильо
6
Эрлич
29
Габриэль
29
Габриэль
6
Эрлич
24
Осорио
24
Осорио
9
Франкулину
90
Этим
90
Этим
9
Франкулину
10
Чо
18
18
10
Чо
7
23
23
7
16
11
11
16
17
5
5
17
26
Тирни
8
Воган
8
Воган
26
Тирни
15
4
4
15
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Богемианс
25
Nordin Bakker
ВР
31
Liam Selin
ВР
15
Beni Junior
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
38
Julius Emefile
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
1
Каспер Чоразка
ВР
30
Finn McDonnell
ВР
3
Ryan Burke
ЦЗ
19
Rhys Brennan
ЦП
21
Josh Adam
ЦП
32
Маркусс Стродс
ЦП
9
Colm Whelan
ЦФ
Главный тренер
Деклан Девайн
Остались в запасе
25
Nordin Bakker
ВР
31
Liam Selin
ВР
15
Beni Junior
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
38
Julius Emefile
ЦФ
Остались в запасе
1
Каспер Чоразка
ВР
30
Finn McDonnell
ВР
3
Ryan Burke
ЦЗ
19
Rhys Brennan
ЦП
21
Josh Adam
ЦП
32
Маркусс Стродс
ЦП
9
Colm Whelan
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Деклан Девайн

Составы и травмы

Существенных кадровых потерь в преддверии матча у команд не зафиксировано. Обе команды подходят к игре в оптимальных составах, и кадровый фактор вряд ли окажет решающее влияние на исход встречи. «Мидтьюлланд» имеет более глубокую обойму и сможет использовать ее для контроля игры при комфортном преимуществе.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Мидтьюлланда» с форой (-2). Хозяева имеют преимущество после первого матча (2-0), демонстрируют стабильную атаку (1,40 гола за игру) и играют на своем поле. Гости, несмотря на атакующий потенциал, уступают в классе и имеют серьезные проблемы в обороне (2,00 пропущенных гола за игру). Ожидаем, что датский клуб подтвердит свой статус фаворита и одержит победу с разницей как минимум в два мяча. Ставка: победа «Мидтьюлланда» с форой (-2) с коэффициентом 1.85.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Мидтьюлландом» и «Богемианс» состоится 13 августа 2026 года в Хернинге на MCH Арене и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Мидтьюлланд» – «Богемианс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

1.85
Победа «Мидтьюлланда» с форой (-2)
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Богемианс Мидтьюлланд
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