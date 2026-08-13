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  • «Мидтьюлланд» – «Богемианс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026

«Мидтьюлланд» – «Богемианс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026

13 августа, 18:51
Мидтьюлланд
13.08.2026, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 2
Завершен
Богемианс
26' Франкулину (П) 47' С. Йоханнсен 78' S. Iheanacho
62' Z. Myers 89' D. Rooney
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
(К) ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
27
Софус Йоханнсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
9
Франкулину
ЦФ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Богемианс
25
Paul Walters
ВР
12
Patrick Hickey
ЦЗ
16
Darragh Power
ЦЗ
15
Senan Mullen
ЦЗ
24
Cian Byrne
ЦЗ
6
Джордан Флорес
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
7
Connor Parsons
ЦП
10
Доусон Девой
(К) АП
17
Adam McDonnell
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Деклан Девайн
Мидтьюлланд
25
Nordin Bakker
ВР
31
Liam Selin
ВР
15
Beni Junior
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
24
Дарио Осорио
ПВ
38
Julius Emefile
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
18
Stanley Iheanacho
ЦФ
Богемианс
1
Каспер Чоразка
ВР
30
Finn McDonnell
ВР
23
Zane Myers
ЦЗ
3
Ryan Burke
ЦЗ
11
Dayle Rooney
ЦП
5
Sadou Diallo
ЦП
19
Rhys Brennan
ЦП
21
Josh Adam
ЦП
32
Маркусс Стродс
ЦП
8
Гарри Воган
АП
9
Colm Whelan
ЦФ
4
Niall Morahan
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Олафссон
6
Эрлич
22
Серенсен
34
5
Кристенсен
21
Кастильо
27
Йоханнсен
19
17
Андреасен
10
Чо
9
Франкулину
4-3-1-2
25
16
15
24
12
6
Флорес
26
Тирни
7
10
Девой
18
Джеймс-Тейлор
17
21
Кастильо
8
Биллинг
8
Биллинг
21
Кастильо
6
Эрлич
29
Габриэль
29
Габриэль
6
Эрлич
24
Осорио
24
Осорио
9
Франкулину
90
Этим
90
Этим
9
Франкулину
10
Чо
18
18
10
Чо
7
23
23
7
16
11
11
16
17
5
5
17
26
Тирни
8
Воган
8
Воган
26
Тирни
15
4
4
15
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Богемианс
25
Nordin Bakker
ВР
31
Liam Selin
ВР
15
Beni Junior
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
38
Julius Emefile
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
1
Каспер Чоразка
ВР
30
Finn McDonnell
ВР
3
Ryan Burke
ЦЗ
19
Rhys Brennan
ЦП
21
Josh Adam
ЦП
32
Маркусс Стродс
ЦП
9
Colm Whelan
ЦФ
Главный тренер
Деклан Девайн
Остались в запасе
25
Nordin Bakker
ВР
31
Liam Selin
ВР
15
Beni Junior
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
38
Julius Emefile
ЦФ
Остались в запасе
1
Каспер Чоразка
ВР
30
Finn McDonnell
ВР
3
Ryan Burke
ЦЗ
19
Rhys Brennan
ЦП
21
Josh Adam
ЦП
32
Маркусс Стродс
ЦП
9
Colm Whelan
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Деклан Девайн
Статистика матча Мидтьюлланд - Богемианс
3
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
22
11
Офсайды
0
3
Количество передач
456
282
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
71
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Мидтьюлланд» против «Богемианса», 3 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд»«Богемианс»

«Мидтьюлланд» – «Богемианс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Богемианс Мидтьюлланд
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