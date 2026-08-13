13.08.2026, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
Лига конференций, 3 раунд
3 : 2
Завершен
Составы команд
Мидтьюлланд
Мидтьюлланд
4-1-2-1-2
1
Олафссон
6
Эрлич
22
Серенсен
34
5
Кристенсен
21
Кастильо
27
Йоханнсен
19
17
Андреасен
10
Чо
9
Франкулину
4-3-1-2
25
16
15
24
12
6
Флорес
26
Тирни
7
10
Девой
18
Джеймс-Тейлор
17
21
Кастильо
8
Биллинг
8
Биллинг
21
Кастильо
6
Эрлич
29
Габриэль
29
Габриэль
6
Эрлич
24
Осорио
24
Осорио
9
Франкулину
90
Этим
90
Этим
9
Франкулину
10
Чо
18
18
10
Чо
7
23
23
7
16
11
11
16
17
5
5
17
26
Тирни
8
Воган
8
Воган
26
Тирни
15
4
4
15
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Богемианс
25
Nordin Bakker
ВР
31
Liam Selin
ВР
15
Beni Junior
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
38
Julius Emefile
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
1
Каспер Чоразка
ВР
30
Finn McDonnell
ВР
3
Ryan Burke
ЦЗ
19
Rhys Brennan
ЦП
21
Josh Adam
ЦП
32
Маркусс Стродс
ЦП
9
Colm Whelan
ЦФ
Главный тренер
Деклан Девайн
Остались в запасе
25
Nordin Bakker
ВР
31
Liam Selin
ВР
15
Beni Junior
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
38
Julius Emefile
ЦФ
Остались в запасе
1
Каспер Чоразка
ВР
30
Finn McDonnell
ВР
3
Ryan Burke
ЦЗ
19
Rhys Brennan
ЦП
21
Josh Adam
ЦП
32
Маркусс Стродс
ЦП
9
Colm Whelan
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Деклан Девайн
Статистика матча Мидтьюлланд - Богемианс
3
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
22
11
Офсайды
0
3
Количество передач
456
282
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
71
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Мидтьюлланд» против «Богемианса», 3 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд» – «Богемианс»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»