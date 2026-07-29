Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Мидтьюлланд» – «Бешикташ»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

29 июля 2026 8:28
Мидтьюлланд - Бешикташ
30 июл. 2026, четверг 20:00 | Лига Европы, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Мидтьюлланда»
Сделать ставку

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между датским «Мидтьюлландом» и турецким «Бешикташем» пройдет 30 июля 2026 года в Хернинге на стадионе «MCH Арена». Хозяева уступили в первом матче с минимальным счетом 0:1, но их атакующая мощь в последних матчах (17 голов в пяти играх) внушает оптимизм перед домашней встречей. Гости, напротив, добыли важное преимущество и будут делать ставку на оборону и контратаки, чтобы сохранить победный счет. Сможет ли «Мидтьюлланд» использовать поддержку родных трибун и свою феноменальную результативность, чтобы отыграть дефицит и пройти в следующий раунд, или «Бешикташ» проявит свой кубковый опыт и удержит минимальное преимущество? Кто окажется сильнее в этом напряженном противостоянии и почему матч обещает быть открытым и результативным?

Кто победит в матче

«Мидтьюлланд» подходит к ответной игре с впечатляющей атакующей статистикой: в последних пяти матчах команда забила 17 голов (в среднем 3.40 за игру) и забивает в восьми из десяти последних встреч. Однако в первом матче против «Бешикташа» датчане не смогли забить, что показало проблемы против организованной обороны соперника. В защите хозяева также не безупречны – они пропускают в трех последних матчах и в среднем за последние пять игр пропускают 1.20 гола. Домашняя поддержка на «MCH Арене» должна помочь команде, но им нужно забивать минимум дважды, чтобы гарантировать проход, учитывая, что они уже пропустили один мяч. Их атакующий потенциал позволяет на это рассчитывать, но оборона «Бешикташа» редко пропускает больше одного гола.

«Бешикташ» подходит к игре с комфортным преимуществом в один мяч и будет делать ставку на оборону и контратаки. В последних пяти матчах турецкий клуб забил семь голов (в среднем 1.40 за игру) и пропустил шесть (1.20 в среднем), что говорит о достаточно сбалансированной игре. В гостях «Бешикташ» действует осторожно, и их главная задача – не пропустить и забить на контратаке, используя свободные зоны, которые появятся у хозяев. Опыт выступлений в еврокубках и умение сохранять преимущество в двухматчевых противостояниях являются важными козырями гостей. В первом матче они доказали, что могут сдерживать атаку соперника и использовать свой момент, и теперь будут играть от обороны, что может принести им успех.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Мидтьюлланд» имеет преимущество за счет домашнего поля и мощной атаки, однако «Бешикташ» показал, что способен нейтрализовать их нападение. Датчане должны забить, но их оборона уязвима, и гости наверняка воспользуются свободными зонами на контратаках. Наиболее вероятным исходом является победа «Мидтьюлланда» с минимальным преимуществом, но общий проход «Бешикташа» выглядит более реальным из-за гостевого гола.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Бешикташ» одержал победу со счетом 1:0, что дает турецкому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Мидтьюлланда» (17 голов за пять игр) и их атакующая мощь указывают на то, что хозяева способны забить, но «Бешикташ» продемонстрировал в первом матче, что умеет сдерживать атаки соперника. Опыт гостей в еврокубках может стать решающим фактором в сохранении преимущества.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (100%)
0
Забитых мячей
3
0
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Лига Европы, 2 раунд
Мидтьюлланд
0 : 2
30.07.2026
Бешикташ
Лига Европы, 2 раунд
Мидтьюлланд
0 : 2
30.07.2026
Бешикташ
Лига Европы, 2 раунд
Бешикташ
1 : 0
23.07.2026
Мидтьюлланд

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
АП
11
Дарио Осорио
ПВ
7
Франкулину
ЦФ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Бешикташ
1
Александр Нюбель
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
10
Оркун Кекчю
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
9
Хен-Гю О
ЦФ
29
Ilhan Fakili
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Мидтьюлланд
31
Liam Selin
ВР
25
Nordin Bakker
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
15
Beni Junior
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
27
Sofus Johannesen
ЦП
13
Адам Габриэль
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
17
Микаэль Уре
ЦФ
38
Julius Emefile
ЦФ
18
Stanley Iheanacho
ЦФ
Бешикташ
80
Доган Алемдар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
65
Cumali Gürsel
ЦЗ
6
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
70
Ahmet Sami Bircan
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Олафссон
6
Эрлич
22
Серенсен
5
Кристенсен
21
Кастильо
8
Биллинг
19
20
Андреасен
11
Осорио
10
Чо
7
Франкулину
4-2-1-3
1
Нюбель
33
Йилмаз
35
Джало
62
Мурильо
53
Топджу
10
Кекчю
6
Озкан
15
Олайтан
18
Черны
29
9
О
7
Франкулину
3
Ли
3
Ли
7
Франкулину
8
Биллинг
29
Вятьен
29
Вятьен
8
Биллинг
11
Осорио
27
27
11
Осорио
20
Андреасен
38
38
20
Андреасен
21
Кастильо
18
18
21
Кастильо
62
Мурильо
22
22
62
Мурильо
15
Олайтан
6
Хаджиахметович
6
Хаджиахметович
15
Олайтан
18
Черны
7
Рашица
7
Рашица
18
Черны
9
О
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
9
О
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Бешикташ
31
Liam Selin
ВР
25
Nordin Bakker
ВР
15
Beni Junior
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
80
Доган Алемдар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
65
Cumali Gürsel
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
70
Ahmet Sami Bircan
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
31
Liam Selin
ВР
25
Nordin Bakker
ВР
15
Beni Junior
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
65
Cumali Gürsel
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
70
Ahmet Sami Bircan
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Винченцо Итальяно

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Мидтьюлланд» сумеет одержать победу в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, используя домашнюю поддержку и свою мощную атаку. Однако общий проход «Бешикташа» в следующий раунд выглядит более реальным из-за преимущества, добытого в первом матче. Датчане наверняка забьют, но их оборона может позволить гостям отличиться, что сделает задачу хозяев еще сложнее. Учитывая, что «Мидтьюлланд» забивает в среднем 3.40 гола за матч, а «Бешикташ» пропускает 1.20, хозяева должны реализовать свои моменты и добиться победы, но для общего успеха им нужно побеждать с разницей в два мяча. Ставка на победу «Мидтьюлланда» за 1.85 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Мидтьюлландом» и «Бешикташем» состоится 30 июля 2026 года в Хернинге на стадионе «MCH Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Мидтьюлланд» – «Бешикташ»: смотреть онлайн

1.85
Победа «Мидтьюлланда»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Бешикташ Мидтьюлланд
Другие прогнозы
02.08.2026
11:00
1.84
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
СКА-Хабаровск - Урал
победа «Урала»
02.08.2026
13:00
1.70
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Черноморец - Полесье
Победа «Полесья» с форой (-1)
02.08.2026
15:00
2.55
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Арсенал - Торпедо
Победа «Торпедо»
02.08.2026
15:00
1.90
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Окжетпес - Алтай
Победа «Окжетпеса» с форой (-1)
02.08.2026
15:30
3.15
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Эпицентр - Оболонь
Ничья
02.08.2026
16:00
2.55
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Улытау - Астана
Победа «Астаны» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+