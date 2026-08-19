Матч плей-офф Лиги Конференций между датским «Мидтьюлландом» и хорватской «Риекой» пройдет 20 августа в Хернинге на MCH Арене. Обе команды подходят к решающему противостоянию в отличной форме: хозяева не проигрывают в пяти из семи последних матчей, тогда как гости и вовсе не знают поражений в 11 из 13 последних встреч. Встречаются два атакующих коллектива, но Мидтьюлланд имеет преимущество домашнего поля и более высокую результативность в последних играх. Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – датский клуб, который полагается на поддержку трибун, или хорватская команда, которая славится своей стабильностью и умением не проигрывать?

Кто победит в матче

В пользу «Мидтьюлланда» говорит их преимущество домашнего поля и более острая атака. Датский клуб забивает в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,60 раза за матч. Кроме того, хозяева играют на MCH Арене, где традиционно сильны и редко проигрывают. Однако защита Мидтьюлланда небезупречна – они пропускают в семи из девяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. В предыдущем раунде квалификации датчане уверенно прошли ирландский «Богемиан» (2-0 на выезде и 3-2 дома), что подтверждает их боевой настрой. В чемпионате Дании команда также на ходу, хотя и сыграла вничью с «Люнгбю» (1-1).

«Риека» подходит к матчу с еще более впечатляющей статистикой. Хорватский клуб не проигрывает в 11 из 13 последних матчей, забивает в 10 из 12 встреч, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,80 гола, что свидетельствует о надежной игре в обороне. В квалификации Лиги Конференций «Риека» уверенно прошла финский «Ильвес» (1-0 дома и 1-1 на выезде), а в чемпионате Хорватии стартовала с победы над «Вараждином» (2-0). Однако атака гостей выглядит скромнее – в среднем 1,00 гола за игру, что ниже показателей хозяев. В очных встречах команды ранее не пересекались, и этот фактор может сыграть на руку «Мидтьюлланду», который привык играть против датских команд.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Риека» стабильнее в обороне, но «Мидтьюлланд» опаснее в атаке и играет на своем поле. Учитывая, что хозяева редко проигрывают дома и имеют более высокую результативность, они выглядят фаворитами, хотя гости способны навязать борьбу за счет своей дисциплины.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Мидтьюлланда» в атаке (1,60 гола за игру) и домашняя поддержка дают им преимущество, тогда как «Риека» полагается на надежную защиту (0,80 пропущенных) и длительную беспроигрышную серию. Учитывая, что обе команды демонстрируют сбалансированную игру, матч обещает быть напряженным, но небольшое преимущество на стороне хозяев.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 6 Забитых мячей 1 3 В среднем за матч 0.5 4:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Риека 1 : 4 Мидтьюлланд Лига конференций, 4 раунд Риека 1 : 4 Мидтьюлланд Лига конференций, 4 раунд Мидтьюлланд 2 : 0 Риека

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Мидтьюлланда» с разницей минимум в один мяч. Датский клуб имеет преимущество домашнего поля, более высокую результативность и играет против соперника, который, несмотря на стабильность, уступает в атакующей мощи. Учитывая, что «Риека» редко проигрывает, но ее атака не столь остра, хозяева должны использовать свое преимущество и добиться победы с комфортным перевесом. Ставка: победа «Мидтьюлланда» с форой (-1) с коэффициентом 1.97.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Мидтьюлландом» и «Риекой» состоится 20 августа 2026 года в Хернинге на MCH Арене и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.