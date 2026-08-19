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«Мидтьюлланд» – «Риека»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 10:29
Мидтьюлланд - Риека
20 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 4 раунд
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1.97
Победа «Мидтьюлланда» с форой (-1)
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Матч плей-офф Лиги Конференций между датским «Мидтьюлландом» и хорватской «Риекой» пройдет 20 августа в Хернинге на MCH Арене. Обе команды подходят к решающему противостоянию в отличной форме: хозяева не проигрывают в пяти из семи последних матчей, тогда как гости и вовсе не знают поражений в 11 из 13 последних встреч. Встречаются два атакующих коллектива, но Мидтьюлланд имеет преимущество домашнего поля и более высокую результативность в последних играх. Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – датский клуб, который полагается на поддержку трибун, или хорватская команда, которая славится своей стабильностью и умением не проигрывать?

Кто победит в матче

В пользу «Мидтьюлланда» говорит их преимущество домашнего поля и более острая атака. Датский клуб забивает в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,60 раза за матч. Кроме того, хозяева играют на MCH Арене, где традиционно сильны и редко проигрывают. Однако защита Мидтьюлланда небезупречна – они пропускают в семи из девяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. В предыдущем раунде квалификации датчане уверенно прошли ирландский «Богемиан» (2-0 на выезде и 3-2 дома), что подтверждает их боевой настрой. В чемпионате Дании команда также на ходу, хотя и сыграла вничью с «Люнгбю» (1-1).

«Риека» подходит к матчу с еще более впечатляющей статистикой. Хорватский клуб не проигрывает в 11 из 13 последних матчей, забивает в 10 из 12 встреч, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,80 гола, что свидетельствует о надежной игре в обороне. В квалификации Лиги Конференций «Риека» уверенно прошла финский «Ильвес» (1-0 дома и 1-1 на выезде), а в чемпионате Хорватии стартовала с победы над «Вараждином» (2-0). Однако атака гостей выглядит скромнее – в среднем 1,00 гола за игру, что ниже показателей хозяев. В очных встречах команды ранее не пересекались, и этот фактор может сыграть на руку «Мидтьюлланду», который привык играть против датских команд.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Риека» стабильнее в обороне, но «Мидтьюлланд» опаснее в атаке и играет на своем поле. Учитывая, что хозяева редко проигрывают дома и имеют более высокую результативность, они выглядят фаворитами, хотя гости способны навязать борьбу за счет своей дисциплины.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Мидтьюлланда» в атаке (1,60 гола за игру) и домашняя поддержка дают им преимущество, тогда как «Риека» полагается на надежную защиту (0,80 пропущенных) и длительную беспроигрышную серию. Учитывая, что обе команды демонстрируют сбалансированную игру, матч обещает быть напряженным, но небольшое преимущество на стороне хозяев.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
6
Забитых мячей
1
3
В среднем за матч
0.5
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Риека
1 : 4
27.08.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 раунд
Риека
1 : 4
27.08.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 раунд
Мидтьюлланд
2 : 0
20.08.2026
Риека

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
(К) ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
24
Дарио Осорио
ПВ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
45
Анте Майсторович
(К) ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
6
B. Pavic
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Тони Фрук
АП
4
Нико Янкович
АП
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Мидтьюлланд
25
Nordin Bakker
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
15
Beni Junior
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
27
Софус Йоханнсен
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
38
Julius Emefile
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
18
Stanley Iheanacho
ЦФ
Риека
1
Vito Kovač
ВР
13
Игор Векич
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
19
Самуэле Виньято
АП
14
Амер Гояк
АП
7
Юсуф Кабадайи
ЛФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Олафссон
22
Серенсен
3
Йенсен
5
Кристенсен
21
Кастильо
8
Биллинг
19
17
Андреасен
24
Осорио
9
Франкулину
10
Чо
3-1-2-2-2
99
22
Орек
45
Майсторович
5
34
Деветак
6
26
Дантас
10
Фрук
4
Янкович
18
Аду-Аджей
8
24
Осорио
29
Габриэль
29
Габриэль
24
Осорио
10
Чо
90
Этим
90
Этим
10
Чо
21
Кастильо
29
Вятьен
29
Вятьен
21
Кастильо
17
Андреасен
27
Йоханнсен
27
Йоханнсен
17
Андреасен
9
Франкулину
18
18
9
Франкулину
10
Фрук
23
Ласицкас
23
Ласицкас
10
Фрук
8
14
Гояк
14
Гояк
8
4
Янкович
7
Кабадайи
7
Кабадайи
4
Янкович
18
Аду-Аджей
77
77
18
Аду-Аджей
26
Дантас
21
21
26
Дантас
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Риека
38
Julius Emefile
ЦФ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
25
Nordin Bakker
ВР
15
Beni Junior
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
1
Vito Kovač
ВР
13
Игор Векич
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
19
Самуэле Виньято
АП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
38
Julius Emefile
ЦФ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
25
Nordin Bakker
ВР
15
Beni Junior
ЦЗ
34
Abdou Aziz Ndiaye
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
Остались в запасе
1
Vito Kovač
ВР
13
Игор Векич
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
19
Самуэле Виньято
АП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Желько Сопич

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Мидтьюлланда» с разницей минимум в один мяч. Датский клуб имеет преимущество домашнего поля, более высокую результативность и играет против соперника, который, несмотря на стабильность, уступает в атакующей мощи. Учитывая, что «Риека» редко проигрывает, но ее атака не столь остра, хозяева должны использовать свое преимущество и добиться победы с комфортным перевесом. Ставка: победа «Мидтьюлланда» с форой (-1) с коэффициентом 1.97.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Мидтьюлландом» и «Риекой» состоится 20 августа 2026 года в Хернинге на MCH Арене и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Мидтьюлланд» – «Риека»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

1.97
Победа «Мидтьюлланда» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Лига конференций Риека Мидтьюлланд
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