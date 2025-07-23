24 июля на арене «Торсвеллур» состоится матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций между фарерским «ХБ Торсхавн» и датским «Брондбю». Хозяева демонстрируют впечатляющую результативность, а гости подходят к игре в отличной форме и с амбициями на групповой этап турнира. Встреча обещает быть насыщенной по моментам и динамичной с обеих сторон.

«ХБ Торсхавн»

Команда из Фарерских островов уверенно выглядит на внутренней арене: 8 матчей без поражений, 14 голов в 5 последних играх и средняя результативность 2.8 мяча за игру. В последних турах команда показала атакующую мощь – 4:1 с «ТБ Тверойри» и 4:1 с «Б-68 Тофтир». Однако оборона не столь надeжна: в 7 последних играх команда неизменно пропускала.Форма позволяет говорить о высокой уверенности в своих силах, но класс соперников в Лиге Конференций будет иным. Особенно важным станет фактор домашнего поля, где «ХБ» стабильно набирает очки.

«Брондбю»

Датский клуб находится в отличной форме: три победы подряд, в том числе уверенное 3:0 над «Силькеборгом» в официальном матче Суперлиги. Команда не пропускает уже три игры, а в атаке действует стабильно – 9 голов за 5 последних матчей.«Брондбю» обладает глубиной состава, качеством в переходах и плотной обороной. Даже на выезде команда сохраняет контроль над игрой, что особенно важно в еврокубковых квалификациях. Серия из 8 матчей с забитыми голами подтверждает стабильность нападения.

Факты о командах

«ХБ Торсхавн»

В среднем: 2.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 матчей)

10 игр подряд с забитыми голами

7 матчей подряд команда не сохраняет свои ворота сухими

Не проигрывает 8 матчей кряду

«Брондбю»

В среднем: 1.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 матчей)

Победы в 3 последних матчах

Не пропускает в 3 последних встречах

8 матчей подряд забивает минимум один гол

Прогноз на матч «ХБ Торсхавн» – «Брондбю»

Фарерцы будут уповать на высокий темп и агрессию в атаке, но столкнутся с более организованной и структурированной игрой гостей. «Брондбю» выглядит фаворитом пары за счeт классового преимущества, но «ХБ Торсхавн» способен забить при поддержке домашних трибун. Логичный сценарий – обмен голами при победе гостей или ничейном исходе.

Рекомендованные ставки: