Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Нордшелланд
Виборг - Нордшелланд: обзор матча 26 апреля 2026
Виборг
26.04.2026, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Нордшелланд
10'
S. Kuzmic
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Нордшелланд
Завершен
90'
+5'
84'
Замена
Stephen Acquah
️️️️➡️️
Juho Lähteenmäki
Замена
Мес Худемакерс
️️️️➡️️
Thomas Jørgensen
82'
Замена
Оливер Бундгор
️️️️➡️️
Srdjan Kuzmic
82'
Замена
Жан Залетел
️️️️➡️️
Чарли Хорнеман
82'
Желтая карточка
Srdjan Kuzmic
75'
71'
Замена
️️️️➡️️
Марк Бринк
66'
Желтая карточка
Ибрахим Адель
61'
Замена
Ибрахим Адель
️️️️➡️️
P. Amoako
61'
Замена
Malte Heyde
️️️️➡️️
Runar Robinsønn Norheim
61'
Замена
Levy Nene
️️️️➡️️
Lamine Sadio
Гол отменен - офсайд
Asker Beck
51'
45'
+2'
Желтая карточка
Йеппе Греннинг
39'
Замена
Asker Beck
️️️️➡️️
Мадс Сендергор
39'
Травма
Мадс Сендергор
38'
37'
Желтая карточка
Петер Анкерсен
ГОЛ! 1:0!
Srdjan Kuzmic
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
26
Hjalte Bidstrup
ЦЗ
32
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
(К)
ОП
10
Thomas Jørgensen
ЦП
29
Sami Jalal
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
19
Дориан Ханца
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
25
Juho Lähteenmäki
ЦЗ
36
Калеб Йиренки
ЦП
18
Justin Janssen
ЦП
6
Марк Бринк
(К)
ЦП
10
P. Amoako
ЦФ
23
Runar Robinsønn Norheim
ЦФ
37
Lamine Sadio
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Виборг
16
Filip Djukic
ВР
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
8
Asker Beck
ЦП
18
Жан Мануэль Мбом
ЦП
9
Tim Freriks
ЦФ
21
Bilal Brahimi
ЦФ
17
Osman Addo
ЦФ
Нордшелланд
22
Andreas Pedersen
ВР
15
Stephen Acquah
ЦЗ
45
Noah Markmann
ЦЗ
32
Victor Gustafsen
ЦЗ
47
Malte Heyde
ЦП
14
Ибрахим Адель
ЛВ
29
Villum Berthelsen
ЦФ
17
Levy Nene
ЦФ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лунд
26
32
30
24
Аньембе
13
Греннинг
10
29
6
Сендергор
11
Хорнеман
19
Ханца
3-3-4
13
Хансен
2
Анкерсен
3
Сальквист
25
36
Йиренки
18
6
Бринк
11
Линд
37
23
10
11
Хорнеман
5
Залетел
5
Залетел
11
Хорнеман
30
23
Бундгор
23
Бундгор
30
10
4
Худемакерс
4
Худемакерс
10
6
Сендергор
8
8
6
Сендергор
25
15
15
25
23
47
47
23
10
14
Адель
14
Адель
10
37
17
17
37
Остались в запасе
Виборг
Нордшелланд
16
Filip Djukic
ВР
18
Жан Мануэль Мбом
ЦП
9
Tim Freriks
ЦФ
21
Bilal Brahimi
ЦФ
17
Osman Addo
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
22
Andreas Pedersen
ВР
45
Noah Markmann
ЦЗ
32
Victor Gustafsen
ЦЗ
29
Villum Berthelsen
ЦФ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
16
Filip Djukic
ВР
18
Жан Мануэль Мбом
ЦП
9
Tim Freriks
ЦФ
21
Bilal Brahimi
ЦФ
17
Osman Addo
ЦФ
Остались в запасе
22
Andreas Pedersen
ВР
45
Noah Markmann
ЦЗ
32
Victor Gustafsen
ЦЗ
29
Villum Berthelsen
ЦФ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Виборг
Точно не сыграют
Yonis Njoh
ЦФ
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
Нордшелланд
Точно не сыграют
Nicklas Rojkjaer
ЦП
Ола Сольбаккен
ПВ
Souleymane Alio
ЦФ
Якоб Буск Йенсен
ВР
Araphat Mohammed
ЦП
Статистика матча Виборг - Нордшелланд
2
2
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
6
16
Офсайды
3
3
Количество передач
296
523
Сейвы
5
7
Точность передач %
68
80
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
2.42
0.72
xGP (предотвращенные голы)
1.74
1.74
Информация о матче
Главный судья:
Michael Tykgaard, Denmark
Стадион:
Viborg Stadion, Viborg
Посещаемость:
5671
Новости команд
Все
Виборг
Нордшелланд
Раскрыт европейский клуб, который пытался заполучить Глушенкова
7 мая 2025, 21:26
3
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
19 апреля 2025, 17:06
1
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
8 марта 2025, 10:20
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
10 февраля 2024, 13:50
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
2
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
19 апреля 2025, 17:06
1
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
1
Раскрыт европейский клуб, который пытался заполучить Глушенкова
7 мая 2025, 21:26
3
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
8 марта 2025, 10:20
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
10 февраля 2024, 13:50
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
2
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
Больше новостей
Последние матчи
Все
Виборг
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 32 тур
Сендерийск
1 : 4
17.05.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 32 тур
Орхус
6 : 2
17.05.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 31 тур
Нордшелланд
0 : 0
10.05.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 31 тур
Виборг
0 : 1
08.05.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 30 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
04.05.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 32 тур
Орхус
6 : 2
17.05.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 31 тур
Виборг
0 : 1
08.05.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 30 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
04.05.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 29 тур
Виборг
1 : 0
26.04.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 28 тур
Виборг
0 : 1
22.04.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 32 тур
Сендерийск
1 : 4
17.05.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 31 тур
Нордшелланд
0 : 0
10.05.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 30 тур
Брондбю
1 : 1
01.05.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 29 тур
Виборг
1 : 0
26.04.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 28 тур
Нордшелланд
1 : 1
23.04.2026
Орхус
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: