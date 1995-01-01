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    Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы

    На сборе в Португалии «Зенит» провел товарищеский матч с датским «Брондбю».

    Петербуржцы выиграли со счeтом 2:1, уступая до 75-й минуты.

    В составе «Зенита» забили Нуралы Алип и Артем Дзюба.

    Товарищеский матч

    Зенит (Россия) – Брондбю (Дания) – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дивкович, 53; 1:1 – Алип, 75; 2:1 – Дзюба, 79.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии12
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      Рейтинг: +4046

      ySS 36 минут назад

      Какая радостьв бомжестане!
      Идол забил! Хотя зачем его в товарняках выпускают, он только для самых важных матчей создан!)

      0
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      Рейтинг: +398

      Suvorov51 1 час назад

      Ну вот и щуба. вышел из кризиса после разлуки с азмункой. не горюй другую найдешь их полно в бомжатнике

      0
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      ...
      Рейтинг: +2870

      ПалкоВводецъ > Suvorov51 47 минут назад

      Кто о чем, а свиньи о своём. О придирастах только и мечтают. Тьфу! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +604

      Дубина 1 час назад

      Не че Бетис баклажанов поставит на место!
      Вот там вся Россия и посмеется)!!!

      0
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      Рейтинг: +2870

      ПалкоВводецъ > Дубина 1 час назад

      Не расстраивайся Филл. Будут у хряков победы. В Пердиве и матчей больше и шансов занять где нибудь 3-5 место больше, чем в Премьере. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +749

      Узб@гоеный 1 час назад

      Волевая победа Зенита над не слабым соперником. Дания выше России в рейтинге.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4256

      neim 1 час назад

      Валера, тебе привет от Нуралы. Он в Зените теперь все голы забивать будет. Похоже больше не кому ))).

      1
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      Рейтинг: +13762

      Cleaner 1 час назад

      Валера, тебе очередной ПРИВЕТ от Дзюбы!..

      3
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      Рейтинг: +5929

      Semenycch 1 час назад

      Очень понравился Адамов. Парень реально быстрый и ногами и реакцией и мыслью. А вот не понравился Чистяков. Этот защитник очень неуклюжий всего, что касается игры ногами. Алип сыграл неплохо. Юри пока не вписался в состав. Еще не понравились Ерохин и Сутормин. Гол в ворота Зенита на совести Ерохина. Кроме того Ерохин по прежнему деревянный при обработке мяча. А Сутормин пока далек от пика формы, пользы от него не много.

      4
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      Рейтинг: +2870

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Чемпион России победил чемпиона Дании. Это вам не с армянскими продавцами хурмы играть вничью. Гыгыгы

      8
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      Рейтинг: +3878

      ziborock > ПалкоВводецъ 1 час назад

      Отскочили благодаря штанге!

      2
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      Рейтинг: +604

      Дубина > ПалкоВводецъ 1 час назад

      В бомжарнике один зулус малком стоит больше чем вся Датская лига))))ахахахах
      Смешно?

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