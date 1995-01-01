Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы

Какая радостьв бомжестане!
Идол забил! Хотя зачем его в товарняках выпускают, он только для самых важных матчей создан!)
На сборе в Португалии «Зенит» провел товарищеский матч с датским «Брондбю».
Петербуржцы выиграли со счeтом 2:1, уступая до 75-й минуты.
В составе «Зенита» забили Нуралы Алип и Артем Дзюба.
Товарищеский матч
Зенит (Россия) – Брондбю (Дания) – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Дивкович, 53; 1:1 – Алип, 75; 2:1 – Дзюба, 79.
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