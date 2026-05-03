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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Вайле
Рандерс - Вайле: обзор матча 03 мая 2026
Рандерс
03.05.2026, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Вайле
59'
Э. Махмуд (П)
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Вайле
Завершен
90'
+1
Желтая карточка
Гиорги Табатадзе
90'
+3'
Замена
Фредерик Лауэнборг
️️️️➡️️
Матиас Греве
87'
83'
Замена
Abdoulaye Camara
️️️️➡️️
Вальдемар Лунд Йенсен
Замена
Martin André Sjølstad
️️️️➡️️
Николас Дир
78'
Замена
Сабил Хансен
️️️️➡️️
Элиес Махмуд
78'
74'
Замена
Jonathan Amon
️️️️➡️️
Christian Gammelgaard
Замена
Тибо Клидже
️️️️➡️️
Warren Caddy
64'
62'
Замена
Bismark Edjeodji
️️️️➡️️
Эндрю Юлсагер
62'
Замена
Йелле Дуин
️️️️➡️️
Вахид Фагир
62'
Замена
Гиорги Табатадзе
️️️️➡️️
Tobias Bach
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Элиес Махмуд
59'
45'
+5'
43'
Желтая карточка
Tobias Bach
Красная карточка
Cyril Edudzi
28'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рандерс
2
Лукас Лиссенс
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
(К)
ЦЗ
33
Cyril Edudzi
ЦП
10
Warren Caddy
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
8
Laurits Pedersen
ЦП
17
Матиас Греве
АП
11
Элиес Махмуд
ПВ
1
Paul Izzo
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Вайле
24
Tobias Jakobsen
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
4
Лассе Нильсен
(К)
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
16
Tobias Bach
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
6
Mike Vestergård
ЦП
23
Lasse Flø
ЦП
7
Christian Gammelgaard
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Рандерс
32
Jannich Storch
ВР
15
Martin André Sjølstad
ЦЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
25
Ousseynou Fall Seck
ЦП
7
Mike Themsen
ЦП
19
Musa Toure
ЦФ
30
Тибо Клидже
ЦФ
Вайле
21
Гиорги Табатадзе
ЛЗ
31
Hjalte Gitz
ЦЗ
35
Eman Subasic
ЦП
36
M. Jensen
ЦП
32
Bismark Edjeodji
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
11
Jonathan Amon
ЦФ
20
Abdoulaye Camara
ЦФ
3-4-2-1
2
Лиссенс
44
Дир
4
Даммерс
3
Хег
33
6
Бьоркенгрен
8
10
17
Греве
11
Махмуд
1
3-4-3
24
4
Нильсен
5
Лунд Йенсен
3
Серенсен
17
Юлсагер
6
23
16
19
Фагир
2
7
44
Дир
15
15
44
Дир
11
Махмуд
24
Хансен
24
Хансен
11
Махмуд
17
Греве
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
17
Греве
10
30
Клидже
30
Клидже
10
16
21
Табатадзе
21
Табатадзе
16
17
Юлсагер
32
32
17
Юлсагер
19
Фагир
9
Дуин
9
Дуин
19
Фагир
7
11
11
7
5
Лунд Йенсен
20
20
5
Лунд Йенсен
Остались в запасе
Рандерс
Вайле
32
Jannich Storch
ВР
28
Андре Ремер
ОП
25
Ousseynou Fall Seck
ЦП
7
Mike Themsen
ЦП
19
Musa Toure
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
31
Hjalte Gitz
ЦЗ
35
Eman Subasic
ЦП
36
M. Jensen
ЦП
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
28
Андре Ремер
ОП
25
Ousseynou Fall Seck
ЦП
7
Mike Themsen
ЦП
19
Musa Toure
ЦФ
Остались в запасе
31
Hjalte Gitz
ЦЗ
35
Eman Subasic
ЦП
36
M. Jensen
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Петер Соренсен
Рандерс
Точно не сыграют
Oliver Jones
ЦП
Вайле
Точно не сыграют
R. Amoo
Tobias Lauritsen
ЦП
Стефан Велков
ЦЗ
Мадс Энггор
ЦП
Lundrim Hetemi
ЦФ
Андерс Якобсен
ПП
S. Ravn
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
Статистика матча Рандерс - Вайле
1
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
6
14
Офсайды
4
0
Количество передач
306
614
Сейвы
3
0
Точность передач %
73
86
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
0
10
xG (ожидаемые голы)
1.94
0.7
xGP (предотвращенные голы)
-0.01
-0.01
Информация о матче
Главный судья:
Jesper Dahl, Denmark
Стадион:
Cepheus Park Randers, Randers
Посещаемость:
6143
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1
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1
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6
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5 : 0
17.05.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 31 тур
Рандерс
2 : 2
11.05.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Копенгаген
5 : 0
17.05.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 31 тур
Рандерс
2 : 2
11.05.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
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26.04.2026
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Рандерс
2 : 2
23.04.2026
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Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
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