«Атлетико» - «Будe-Глимт»: прогноз на матч 8 тура Лиги чемпионов, 28 января 2026

28 января 2026 8:31
Атлетико - Буде-Глимт
28 янв. 2026, среда 23:00 | Лига чемпионов, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
«Обе забьют – да»
Сделать ставку

28 января в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Атлетико» и «Буде-Глимт». Игра с Мадриде начнется в 23:00 (мск).

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне с 13 очками занимает 12-е место на общем этапе. «Атлетико» добыл 4 победы, 1 ничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 16:13.

Последние результаты:

  • 25.01.26 «Атлетико» – «Мальорка» – 3:0;
  • 21.01.26 «Галатасарай» – «Атлетико» – 1:1;
  • 18.01.26 «Атлетико» – «Алавес» – 1:0.

«Буде-Глимт»

«Буде-Глимт» набрал 6 очков и занимает 28-е место. Подопечные Кьетиля Кнутсена добыли 1 победу, 3 ничьих и потерпели 3 поражения, разница мячей – 12:14.

Предыдущие результаты:

  • 20.01.26 «Буде-Глимт» – «Ман Сити» – 3:1;
  • 10.12.25 «Боруссия» Д – «Буде-Глимт» – 2:2;
  • 30.11.25 «Буде-Глимт» – «Фредрикстад» – 5:0.

Очные встречи

Между собой команды не встречались

Прогноз на матч «Атлетико» – «Буде-Глимт»

В 7-м туре норвежский клуб сотворил громкую сенсацию, переиграв «Манчестер Сити» – 3:1. Эта победа дала «Буде-Глимт» надежду на выход в раунд плей-офф, но для этого нужно обыграть в гостях «Атлетико» и ждать осечек конкурентов. Мадридцы и сами не прочь победить и войти в топ-8, чтобы избежать лишних матчей весной.

  • Прогноз – «Обе забьют – да» с коэффициентом 1.60.
  • Прогноз на точный счет – 3:1 с коэффициентом 10.00.

1.60
«Обе забьют – да»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Буде-Глимт Атлетико
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 