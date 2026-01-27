28 января в 8 туре Лиги чемпионов «Наполи» примет «Челси». Итальянский клуб после семи туров набрал 8 очков и занимает 25 место в таблице, тогда как «Челси» располагается на 8 позиции с 13 баллами. Турнирное положение делает матч важным для обеих команд: «Наполи» необходимо набирать очки, чтобы сохранить шансы на улучшение позиций, а «Челси» стремится закрепиться в зоне лидеров.
«Наполи»
«Наполи» демонстрирует стабильность в результатах, но испытывает проблемы в атаке. Команда не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, однако в пяти последних играх забила всего 4 гола при 6 пропущенных. Средний показатель результативности составляет 0.80 мяча за матч, что указывает на сложности в реализации моментов. При этом оборона выглядит относительно устойчивой – 1.20 пропущенного гола в среднем за игру.
«Челси»
«Челси» подходит к матчу в более уверенной форме. Команда побеждает в трех последних матчах и забивает в 13 встречах подряд. В последних пяти играх «Челси» отличился 13 раз, а средний показатель результативности достиг 2.60 гола за матч. Оборона также выглядит надежнее – 5 пропущенных мячей за тот же период. Такая динамика делает лондонский клуб более сбалансированным по сравнению с соперником.
Факты о командах
«Наполи»
- 25 место после 7 туров
- 4 гола в последних 5 матчах
- В среднем 0.80 забитого мяча
- В среднем 1.20 пропущенного
- Не проигрывает в 9 из 11 матчей
«Челси»
- 8 место после 7 туров
- Победы в 3 последних матчах
- 13 голов в последних 5 матчах
- В среднем 2.60 забитого мяча
- Забивает в 13 матчах подряд
Прогноз на матч «Наполи» – «Челси»
Разница в текущей форме команд очевидна. «Челси» демонстрирует более высокую результативность и стабильность в атаке, тогда как «Наполи» компенсирует слабую реализацию организованной игрой и устойчивостью в результатах. С учетом статистики наиболее вероятным выглядит сценарий, при котором гости сохранят преимущество по качеству атаки, а матч пройдет в умеренно результативном ключе.
Рекомендованные ставки
- Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 – коэффициент 2.02
- Двойной шанс «Челси» (X2) – коэффициент 1.55