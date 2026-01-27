Введите ваш ник на сайте
«Наполи» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 28 января 2026 с коэффициентом 2.02

27 января 2026 9:19
Наполи - Челси
28 янв. 2026, среда 23:00 | Лига чемпионов, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.02
Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5
Сделать ставку

28 января в 8 туре Лиги чемпионов «Наполи» примет «Челси». Итальянский клуб после семи туров набрал 8 очков и занимает 25 место в таблице, тогда как «Челси» располагается на 8 позиции с 13 баллами. Турнирное положение делает матч важным для обеих команд: «Наполи» необходимо набирать очки, чтобы сохранить шансы на улучшение позиций, а «Челси» стремится закрепиться в зоне лидеров.

«Наполи»

«Наполи» демонстрирует стабильность в результатах, но испытывает проблемы в атаке. Команда не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, однако в пяти последних играх забила всего 4 гола при 6 пропущенных. Средний показатель результативности составляет 0.80 мяча за матч, что указывает на сложности в реализации моментов. При этом оборона выглядит относительно устойчивой – 1.20 пропущенного гола в среднем за игру.

«Челси»

«Челси» подходит к матчу в более уверенной форме. Команда побеждает в трех последних матчах и забивает в 13 встречах подряд. В последних пяти играх «Челси» отличился 13 раз, а средний показатель результативности достиг 2.60 гола за матч. Оборона также выглядит надежнее – 5 пропущенных мячей за тот же период. Такая динамика делает лондонский клуб более сбалансированным по сравнению с соперником.

Факты о командах

«Наполи»

  • 25 место после 7 туров
  • 4 гола в последних 5 матчах
  • В среднем 0.80 забитого мяча
  • В среднем 1.20 пропущенного
  • Не проигрывает в 9 из 11 матчей

«Челси»

  • 8 место после 7 туров
  • Победы в 3 последних матчах
  • 13 голов в последних 5 матчах
  • В среднем 2.60 забитого мяча
  • Забивает в 13 матчах подряд

Прогноз на матч «Наполи» – «Челси»

Разница в текущей форме команд очевидна. «Челси» демонстрирует более высокую результативность и стабильность в атаке, тогда как «Наполи» компенсирует слабую реализацию организованной игрой и устойчивостью в результатах. С учетом статистики наиболее вероятным выглядит сценарий, при котором гости сохранят преимущество по качеству атаки, а матч пройдет в умеренно результативном ключе.

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 – коэффициент 2.02
  • Двойной шанс «Челси» (X2) – коэффициент 1.55

2.02
Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов Челси Наполи
18+
  • Читайте нас: 