«Фиорентина» – «Комо»: прогноз и ставки на матч 27 января 2026 с коэффициентом 1.78

26 января 2026 8:00
Фиорентина - Комо
27 янв. 2026, вторник 23:00 | Италия. Кубок, 1/8 финала
1.78
Обе забьют — да
27 января в рамках 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» примет «Комо». Противостояние проходит в формате плей-офф, где цена ошибки особенно высока. Хозяева подходят к матчу с относительно стабильной игрой, тогда как гости демонстрируют яркую атакующую форму и уверенные результаты в последних турах.

«Фиорентина»

«Фиорентина» в последних матчах показывает сбалансированную игру, но не отличается высокой надежностью в обороне. В пяти последних встречах команда забила 7 мячей и пропустила 6, стабильно поражая ворота соперников, но регулярно допуская ошибки в защите. Последние результаты в Серии А подтверждают тенденцию к плотным и результативным матчам. Команда сохраняет атакующую активность, однако не всегда реализует моменты в достаточном объеме.

«Комо»

«Комо» подходит к кубковому матчу в отличной форме. В пяти последних играх команда забила 14 голов и пропустила всего 4, демонстрируя мощную атаку и относительно надежную оборону. Коллектив не проигрывает в большинстве последних матчей и регулярно забивает, что делает его опасным соперником даже на выезде. Уверенные победы в последних турах усиливают статус команды как одного из самых динамичных участников противостояния.

Факты о командах

«Фиорентина»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем 1.40 гола за игру за последние 5 матчей
  • В среднем 1.20 пропущенного мяча за игру
  • Пропускает в 4 последних встречах
  • 7 забитых и 6 пропущенных голов за 5 матчей

«Комо»

  • Забивает в 7 последних матчах
  • В среднем 2.80 гола за игру за последние 5 матчей
  • В среднем 0.80 пропущенного мяча за игру
  • 14 забитых и 4 пропущенных гола за 5 матчей
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Комо»

С учетом текущей формы и статистики матч обещает быть результативным и напряженным. «Фиорентина» обладает преимуществом домашнего поля, но «Комо» демонстрирует более мощную атаку и стабильные показатели в последних играх. Вероятным сценарием выглядит конкурентная игра с обменом голами и высокой результативностью, при этом гости имеют реальные шансы навязать борьбу за проход в следующий раунд.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.78
  • Двойной шанс «Комо» – коэффициент 1.85

1.78
Обе забьют — да
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Кубок
