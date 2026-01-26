27 января в рамках 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» примет «Комо». Противостояние проходит в формате плей-офф, где цена ошибки особенно высока. Хозяева подходят к матчу с относительно стабильной игрой, тогда как гости демонстрируют яркую атакующую форму и уверенные результаты в последних турах.

«Фиорентина»

«Фиорентина» в последних матчах показывает сбалансированную игру, но не отличается высокой надежностью в обороне. В пяти последних встречах команда забила 7 мячей и пропустила 6, стабильно поражая ворота соперников, но регулярно допуская ошибки в защите. Последние результаты в Серии А подтверждают тенденцию к плотным и результативным матчам. Команда сохраняет атакующую активность, однако не всегда реализует моменты в достаточном объеме.

«Комо»

«Комо» подходит к кубковому матчу в отличной форме. В пяти последних играх команда забила 14 голов и пропустила всего 4, демонстрируя мощную атаку и относительно надежную оборону. Коллектив не проигрывает в большинстве последних матчей и регулярно забивает, что делает его опасным соперником даже на выезде. Уверенные победы в последних турах усиливают статус команды как одного из самых динамичных участников противостояния.

Факты о командах

«Фиорентина»

Забивает в 5 последних матчах

В среднем 1.40 гола за игру за последние 5 матчей

В среднем 1.20 пропущенного мяча за игру

Пропускает в 4 последних встречах

7 забитых и 6 пропущенных голов за 5 матчей

«Комо»

Забивает в 7 последних матчах

В среднем 2.80 гола за игру за последние 5 матчей

В среднем 0.80 пропущенного мяча за игру

14 забитых и 4 пропущенных гола за 5 матчей

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Комо»

С учетом текущей формы и статистики матч обещает быть результативным и напряженным. «Фиорентина» обладает преимуществом домашнего поля, но «Комо» демонстрирует более мощную атаку и стабильные показатели в последних играх. Вероятным сценарием выглядит конкурентная игра с обменом голами и высокой результативностью, при этом гости имеют реальные шансы навязать борьбу за проход в следующий раунд.

