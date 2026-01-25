26 января в рамках 22-го тура итальянской Серии А аутсайдер «Верона» на стадионе «Маркантонио Бентегоди» примет середняка «Удинезе». Матч является принципиальным для обоих коллективов по разным причинам: хозяева, находясь в зоне вылета (19-е место), отчаянно нуждаются в очках, в то время как гости (10-е место) стремятся закрепиться в верхней половине таблицы. Несмотря на разницу в турнирном положении, личная история противостояния говорит о том, что «Верона» является крайне неудобным соперником для «Удинезе».

«Верона»

Команда находится в глубоком кризисе, набрав лишь 14 очков и не побеждая 6 матчей подряд. Главные проблемы «Вероны» – слабая атака (4 гола в последних 5 матчах) и уязвимая оборона (9 пропущенных за тот же период). Лучший бомбардир Гифт Орбан (6 голов) пытается спасти команду, но этого недостаточно. Однако команда показывает характер, сыграв вничью с «Наполи» (2:2) и «Кремонезе» (0:0). Домашние стены и отчаяние могут стать их главным оружием.

«Удинезе»

Команда располагается на 10-й позиции с 26 очками, демонстрируя нестабильную игру. «Удинезе» не может похвастаться ни надeжной обороной (пропускает 6 матчей подряд), ни результативной атакой (5 голов в 5 играх). Лучший бомбардир Николо Дзаньоло (6 голов) обеспечивает креатив. Команда способна на хорошие результаты, как победа над «Торино» (2:1), но также проигрывает более слабым соперникам, как «Комо» (0:1).

Факты о командах:

«Верона»

Без побед 6 матчей подряд.

Пропускает в 9 из 11 последних матчей.

Не проигрывает «Удинезе» в 6 последних очных встречах.

Забивает «Удинезе» в 8 из 10 последних личных матчей.

«Удинезе»

Пропускает в 6 последних матчах.

Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 туров).

Занимает 10-е место, на 12 очков опережая соперника.

Не побеждает «Верону» с марта 2023 года.

Прогноз на матч «Верона» – «Удинезе»

Этот матч – классический случай, когда турнирное положение и текущая форма вступают в противоречие с историей личных встреч. «Удинезе» объективно сильнее и выше в таблице, но является заложником длительной серии без побед над «Вероной». Психологическое преимущество хозяев огромно. Обе команды имеют проблемы в обороне («Верона» – 1.80 пропуска в среднем, «Удинезе» – 1.20) и скромные атакующие показатели. Это увеличивает вероятность невысокого результата. Учитывая отчаянное положение «Вероны» в турнирной таблице, еe историческое преимущество над соперником и фактор своего поля, наиболее вероятным исходом видится напряжeнная борьба, в которой хозяева смогут избежать поражения. Ставка на то, что «Верона» не проиграет, выглядит логичной. При этом низкая результативность обеих команд позволяет рассмотреть ставку на тотал.

Рекомендованные ставки: