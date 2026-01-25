26 января в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» на «Гудисон Парк» примет «Лидс». Матч имеет важное турнирное значение для обоих коллективов: хозяева в середине таблицы (11-е место) стремятся закрепиться в топ-половине, а гости (16-е место) ведут борьбу за сохранение прописки в элите. Обе команды демонстрируют хорошую форму в атаке, что обещает зрелищное противостояние.

«Эвертон»

Команда находится в стабильном положении, набрав 32 очка и поднимаясь в середину таблицы. «Эвертон» демонстрирует уверенную игру, особенно в атаке: клуб забивает в 5 последних матчах, всего 7 голов за этот период. Лучший бомбардир Кирнан Дьюзбери-Холл (4 гола) не является сверхрезультативным, что говорит об атакующей силе команды в целом. В обороне коллектив относительно надeжен – 6 пропущенных в 5 матчах. Важная выездная победа над «Астон Виллой» (1:0) подтверждает хорошую форму.

«Лидс»

Команда борется за выживание, имея в активе 25 очков и находясь всего в 4 очках от зоны вылета. Однако «Лидс» показывает обнадeживающую форму, не проиграв 9 из 11 последних матчей и забивая в 4 турах подряд. Атака команды разнообразна – 8 голов в 5 матчах при лучшем бомбардире Доминике Калверт-Льюине (9 голов). Оборона также выглядит солидно, пропустив 6 мячей. Домашняя победа над «Фулхэмом» (1:0) придала уверенности.

Факты о командах:

«Эвертон»

Забивает в 5 последних матчах.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 туров).

Не проигрывает «Лидсу» в 5 из 7 последних домашних встреч.

Находится на 4-матчевой серии с забитым голом в АПЛ.

«Лидс»

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей.

Забивает в 4 последних матчах.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 туров).

Выиграл первую очную встречу в сезоне (1:0).

Прогноз на матч «Эвертон» – «Лидс»

Матч ожидается напряжeнным и равным. Обе команды находятся в хорошей форме, демонстрируют стабильную атакующую игру и относительно надeжную оборону. «Эвертон» будет иметь преимущество своего поля и мотивацию отыграться за поражение в первом круге. «Лидс» же, испытывая острую необходимость в очках для сохранения прописки, постарается действовать организованно и использовать контратаки. Учитывая статистику последних личных встреч (много низовых результатов и ничьих) и схожие средние показатели по забитым и пропущенным мячам, наиболее вероятным исходом видится упорная борьба с небольшим преимуществом хозяев, но без гарантированной победы. Ключевым фактором станет реализация моментов. Ставка на то, что обе команды отличится, выглядит наиболее обоснованной, учитывая их текущие голевые серии.

