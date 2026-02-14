15 февраля в 25-м туре Серии А «Удинезе» примет «Сассуоло». Это противостояние двух равных по турнирному положению команд, но находящихся в разном психологическом состоянии. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество и стабильно забивают, гости переживают кризис после разгромного поражения от «Интера» и катастрофически пропускают.
«Удинезе»
Фриульцы занимают 9-е место и находятся в неплохой форме. Команда забивает в 3 последних матчах (1.40 гола в среднем) и имеет сбалансированные показатели. Главный козырь «Удинезе» – историческая статистика против «Сассуоло»: 12 матчей без поражений в 14 последних очных встречах и 8 матчей с голами в ворота соперника подряд. Оборона хозяев неидеальна (1.20 пропуска в среднем), но атакующий потенциал позволяет компенсировать недостатки.
«Сассуоло»
«Нероверди» переживают тяжелый период после разгромного поражения от «Интера» (0:5). Команда демонстрирует катастрофическую оборону: пропуски в 12 из 14 последних матчей и 1.80 пропущенного гола в среднем за последние 5 игр. Атака «Сассуоло» практически нефункциональна – всего 0.80 гола в среднем. При этом исторически гости умеют забивать «Удинезе» (7 матчей подряд с голами), но этого недостаточно для борьбы за результат.
Факты о командах:
«Удинезе»
- Не проигрывает «Сассуоло» в 12 из 14 последних встреч.
- Забивает «Сассуоло» в 8 последних матчах подряд.
- Забивает в 3 последних матчах (1.40 в среднем).
- Пропускает в 8 из 10 последних матчей (1.20 в среднем).
- 9-е место в турнире (32 очка).
«Сассуоло»
- Пропускает в 12 из 14 последних матчей (1.80 в среднем).
- Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
- Забивает «Удинезе» в 7 последних матчах подряд.
- Проиграл 0:5 «Интеру» в прошлом туре.
- 11-е место в турнире (29 очков).
Прогноз на матч «Удинезе» – «Сассуоло»
«Удинезе» имеет колоссальное историческое преимущество над «Сассуоло» и находится в более стабильном состоянии. Гости деморализованы разгромом от «Интера», практически не забивают и регулярно пропускают. Учитывая, что «Сассуоло» исторически умеет поражать ворота «Удинезе», наиболее вероятным исходом выглядит победа хозяев в результативном матче с голами обеих команд.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Удинезе» – коэффициент 2.5.
- Обе забьют – ДА – коэффициент 1.70.