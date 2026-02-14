Введите ваш ник на сайте
«Удинезе» – «Сассуоло»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 2.5

14 февраля 2026 9:56
Удинезе - Сассуоло
15 февр. 2026, воскресенье 14:30 | Италия. Серия А, 25 тур
Перейти в онлайн матча
2.50
Победа «Удинезе»
Сделать ставку

15 февраля в 25-м туре Серии А «Удинезе» примет «Сассуоло». Это противостояние двух равных по турнирному положению команд, но находящихся в разном психологическом состоянии. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество и стабильно забивают, гости переживают кризис после разгромного поражения от «Интера» и катастрофически пропускают.

«Удинезе»

Фриульцы занимают 9-е место и находятся в неплохой форме. Команда забивает в 3 последних матчах (1.40 гола в среднем) и имеет сбалансированные показатели. Главный козырь «Удинезе» – историческая статистика против «Сассуоло»: 12 матчей без поражений в 14 последних очных встречах и 8 матчей с голами в ворота соперника подряд. Оборона хозяев неидеальна (1.20 пропуска в среднем), но атакующий потенциал позволяет компенсировать недостатки.

«Сассуоло»

«Нероверди» переживают тяжелый период после разгромного поражения от «Интера» (0:5). Команда демонстрирует катастрофическую оборону: пропуски в 12 из 14 последних матчей и 1.80 пропущенного гола в среднем за последние 5 игр. Атака «Сассуоло» практически нефункциональна – всего 0.80 гола в среднем. При этом исторически гости умеют забивать «Удинезе» (7 матчей подряд с голами), но этого недостаточно для борьбы за результат.

Факты о командах:

«Удинезе»

  • Не проигрывает «Сассуоло» в 12 из 14 последних встреч.
  • Забивает «Сассуоло» в 8 последних матчах подряд.
  • Забивает в 3 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей (1.20 в среднем).
  • 9-е место в турнире (32 очка).

«Сассуоло»

  • Пропускает в 12 из 14 последних матчей (1.80 в среднем).
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Забивает «Удинезе» в 7 последних матчах подряд.
  • Проиграл 0:5 «Интеру» в прошлом туре.
  • 11-е место в турнире (29 очков).

Прогноз на матч «Удинезе» – «Сассуоло»

«Удинезе» имеет колоссальное историческое преимущество над «Сассуоло» и находится в более стабильном состоянии. Гости деморализованы разгромом от «Интера», практически не забивают и регулярно пропускают. Учитывая, что «Сассуоло» исторически умеет поражать ворота «Удинезе», наиболее вероятным исходом выглядит победа хозяев в результативном матче с голами обеих команд.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Удинезе» – коэффициент 2.5.
  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.70.

2.50
Победа «Удинезе»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Сассуоло Удинезе
18+
  • Читайте нас: 