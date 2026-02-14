15 февраля в 23-м туре Эредивизи «Херенвен» примет «Зволле». Это противостояние двух равных по турнирному положению команд, но с разными козырями. Хозяева имеют историческое преимущество, но переживают кризис обороны, гости стабильно забивают в 17 матчах подряд, но регулярно пропускают и неудачно выступают на выезде.

«Херенвен»

Фризский клуб занимает 9-е место, но их оборона находится в плачевном состоянии: 13 пропущенных голов в последних 5 играх (2.60 в среднем) и пропуски в 7 последних матчах. Атака «Херенвена» работает слабо – всего 1.00 гола в среднем. Единственный позитивный фактор – историческая статистика против «Зволле»: хозяева не проигрывают в 8 из 10 последних очных встреч и забивают сопернику в 9 матчах подряд.

«Зволле»

Гости находятся в неплохой атакующей форме. «Зволле» забивает в 17 последних матчах подряд (2.00 гола в среднем за последние 5 игр). Кун Костонс с 11 голами – лидер атак. Однако оборона команды нестабильна: пропуски в 6 последних матчах (1.40 в среднем). Важная проблема – выездная статистика: «Зволле» не выигрывает в 6 последних гостевых матчах Эредивизи.

Факты о командах:

«Херенвен»

Не проигрывает «Зволле» в 8 из 10 последних встреч.

Забивает «Зволле» в 9 последних матчах подряд.

Пропускает в 7 последних матчах (2.60 в среднем).

Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

9-е место в турнире (28 очков).

«Зволле»

Забивает в 17 последних матчах подряд (2.00 в среднем).

Пропускает в 6 последних матчах (1.40 в среднем).

Не выигрывает в 6 последних выездных матчах.

13-е место в турнире (26 очков).

Прогноз на матч «Херенвен» – «Зволле»

Матч двух команд с проблемами в обороне, но стабильной атакой у гостей. «Херенвен» имеет историческое преимущество и традиционно забивает «Зволле». Гости, в свою очередь, стабильно забивают всем подряд, но проваливают выезды. Учитывая, что обе команды регулярно пропускают, а историческая статистика говорит в пользу хозяев, наиболее вероятным исходом выглядит результативная игра с преимуществом «Херенвена».

Рекомендованные ставки: