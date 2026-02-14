Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Херенвен» – «Зволле»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.58

14 февраля 2026 13:50
Херенвен - Зволле
15 февр. 2026, воскресенье 16:30 | Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.58
Обе забьют – ДА
Сделать ставку

15 февраля в 23-м туре Эредивизи «Херенвен» примет «Зволле». Это противостояние двух равных по турнирному положению команд, но с разными козырями. Хозяева имеют историческое преимущество, но переживают кризис обороны, гости стабильно забивают в 17 матчах подряд, но регулярно пропускают и неудачно выступают на выезде.

«Херенвен»

Фризский клуб занимает 9-е место, но их оборона находится в плачевном состоянии: 13 пропущенных голов в последних 5 играх (2.60 в среднем) и пропуски в 7 последних матчах. Атака «Херенвена» работает слабо – всего 1.00 гола в среднем. Единственный позитивный фактор – историческая статистика против «Зволле»: хозяева не проигрывают в 8 из 10 последних очных встреч и забивают сопернику в 9 матчах подряд.

«Зволле»

Гости находятся в неплохой атакующей форме. «Зволле» забивает в 17 последних матчах подряд (2.00 гола в среднем за последние 5 игр). Кун Костонс с 11 голами – лидер атак. Однако оборона команды нестабильна: пропуски в 6 последних матчах (1.40 в среднем). Важная проблема – выездная статистика: «Зволле» не выигрывает в 6 последних гостевых матчах Эредивизи.

Факты о командах:

«Херенвен»

  • Не проигрывает «Зволле» в 8 из 10 последних встреч.
  • Забивает «Зволле» в 9 последних матчах подряд.
  • Пропускает в 7 последних матчах (2.60 в среднем).
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • 9-е место в турнире (28 очков).

«Зволле»

  • Забивает в 17 последних матчах подряд (2.00 в среднем).
  • Пропускает в 6 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Не выигрывает в 6 последних выездных матчах.
  • 13-е место в турнире (26 очков).

Прогноз на матч «Херенвен» – «Зволле»

Матч двух команд с проблемами в обороне, но стабильной атакой у гостей. «Херенвен» имеет историческое преимущество и традиционно забивает «Зволле». Гости, в свою очередь, стабильно забивают всем подряд, но проваливают выезды. Учитывая, что обе команды регулярно пропускают, а историческая статистика говорит в пользу хозяев, наиболее вероятным исходом выглядит результативная игра с преимуществом «Херенвена».

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.58.
  • Херенвен не проиграет (1X) – коэффициент 1.55.

1.58
Обе забьют – ДА
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Нидерланды. Эредивизие Зволле Херенвен
Другие прогнозы
14.02.2026
16:55
1.88
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Рияд - Халидж
Тотал меньше 2.5 голов
14.02.2026
17:00
1.77
Италия. Серия А, 25 тур
Комо - Фиорентина
Победа «Комо»
14.02.2026
17:30
1.70
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм - Фрайбург
П1
14.02.2026
17:30
1.95
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт - Боруссия М
П1
14.02.2026
17:30
1.80
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вердер - Бавария
ИТБ2 (2,5)
14.02.2026
18:00
1.77
Англия. Кубок, 1/16 финала
Порт Вейл - Бристоль Сити
Победа «Бристоль Сити»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 