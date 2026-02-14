15 февраля в 23-м туре Эредивизи «Херенвен» примет «Зволле». Это противостояние двух равных по турнирному положению команд, но с разными козырями. Хозяева имеют историческое преимущество, но переживают кризис обороны, гости стабильно забивают в 17 матчах подряд, но регулярно пропускают и неудачно выступают на выезде.
«Херенвен»
Фризский клуб занимает 9-е место, но их оборона находится в плачевном состоянии: 13 пропущенных голов в последних 5 играх (2.60 в среднем) и пропуски в 7 последних матчах. Атака «Херенвена» работает слабо – всего 1.00 гола в среднем. Единственный позитивный фактор – историческая статистика против «Зволле»: хозяева не проигрывают в 8 из 10 последних очных встреч и забивают сопернику в 9 матчах подряд.
«Зволле»
Гости находятся в неплохой атакующей форме. «Зволле» забивает в 17 последних матчах подряд (2.00 гола в среднем за последние 5 игр). Кун Костонс с 11 голами – лидер атак. Однако оборона команды нестабильна: пропуски в 6 последних матчах (1.40 в среднем). Важная проблема – выездная статистика: «Зволле» не выигрывает в 6 последних гостевых матчах Эредивизи.
Факты о командах:
«Херенвен»
- Не проигрывает «Зволле» в 8 из 10 последних встреч.
- Забивает «Зволле» в 9 последних матчах подряд.
- Пропускает в 7 последних матчах (2.60 в среднем).
- Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
- 9-е место в турнире (28 очков).
«Зволле»
- Забивает в 17 последних матчах подряд (2.00 в среднем).
- Пропускает в 6 последних матчах (1.40 в среднем).
- Не выигрывает в 6 последних выездных матчах.
- 13-е место в турнире (26 очков).
Прогноз на матч «Херенвен» – «Зволле»
Матч двух команд с проблемами в обороне, но стабильной атакой у гостей. «Херенвен» имеет историческое преимущество и традиционно забивает «Зволле». Гости, в свою очередь, стабильно забивают всем подряд, но проваливают выезды. Учитывая, что обе команды регулярно пропускают, а историческая статистика говорит в пользу хозяев, наиболее вероятным исходом выглядит результативная игра с преимуществом «Херенвена».
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – ДА – коэффициент 1.58.
- Херенвен не проиграет (1X) – коэффициент 1.55.