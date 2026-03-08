Введите ваш ник на сайте
«Локомотив» – «Ахмат»: прогноз и ставки на матч 9 марта 2026 с коэффициентом 1.85

08 марта 2026 8:53
Локомотив - Ахмат
09 мар. 2026, понедельник 16:30 | Россия. Премьер-лига, 20 тур
1.85
Тотал больше 2.5
9 марта в 20-м туре чемпионата России «Локомотив» сыграет дома против «Ахмата». Московский клуб занимает 3-е место в таблице с 40 очками после 19 туров и остается одним из претендентов на медали. «Ахмат» располагается на 7-й позиции с 25 баллами и также показывает неплохую форму. Обе команды подходят к игре после побед в прошлом туре, что делает встречу особенно интересной.

«Локомотив»

«Локомотив» проводит сильный сезон и остается самой результативной командой чемпионата – на счету клуба 41 забитый мяч в 19 турах. Команда выиграла три последних матча РПЛ и стабильно забивает – результативная серия достигла 15 игр подряд. Лучшим бомбардиром остается Алексей Батраков, который отличился 15 раз.

При этом оборона не всегда действует безошибочно: «Локомотив» пропускает в четырех последних матчах чемпионата. В последних пяти встречах команда забила 12 голов и пропустила 5.

«Ахмат»

«Ахмат» также набрал хороший ход и выиграл три последних матча РПЛ. В прошлом туре команда обыграла ЦСКА со счетом 1:0. Грозненцы регулярно забивают – результативная серия достигла девяти матчей подряд.

Лучшим бомбардиром команды является Георгий Мелкадзе с 8 голами. В последних пяти матчах «Ахмат» забил 9 мячей и пропустил 6, что подтверждает достаточно активный стиль игры.

Факты о командах

«Локомотив»

  • 3-е место в РПЛ после 19 туров
  • Самая результативная команда чемпионата – 41 гол
  • Побеждает в 3 последних матчах РПЛ
  • Не проигрывает в 11 последних матчах
  • Забивает в 15 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 12 забито и 5 пропущено

«Ахмат»

  • 7-е место в таблице РПЛ
  • Побеждает в 3 последних матчах чемпионата
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В последних 5 играх: 9 забито и 6 пропущено

Прогноз на матч «Локомотив» – «Ахмат»

Матч может получиться достаточно результативным. «Локомотив» активно играет в атаке и регулярно создает много моментов, особенно на своем поле. «Ахмат» также находится в хорошей форме и способен навязать борьбу, однако статистика личных встреч чаще складывается в пользу московского клуба.

С учетом атакующей формы обеих команд и более высокого класса состава «Локомотив» выглядит фаворитом, но гости вполне могут воспользоваться ошибками обороны хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Победа «Локомотива»

1.85
Тотал больше 2.5
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив
