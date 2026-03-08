Введите ваш ник на сайте
«Арсенал» – «Волга»: прогноз и ставки на матч 9 марта 2026 с коэффициентом 1.97

08 марта 2026 8:53
Арсенал - Волга
09 мар. 2026, понедельник 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.97
Обе забьют — да
Сделать ставку

9 марта в матче 23-го тура Первой лиги России тульский «Арсенал» примет «Волгу». Хозяева занимают 10-е место в таблице с 29 очками после 22 туров, а ульяновская команда располагается на 15-й позиции с 23 баллами. Обе команды подходят к игре с сериями без поражений, но демонстрируют достаточно нестабильную игру в обороне.

«Арсенал»

«Арсенал» в прошлом туре сыграл вничью с КАМАЗом (1:1) и продлил серию ничейных результатов до трех матчей подряд. Команда стабильно забивает – серия результативных игр достигла пяти матчей. В последних пяти встречах тульский клуб забил 10 голов, но столько же и пропустил.

Лучшим бомбардиром команды остается Даниил Пенчиков, на счету которого 4 мяча в 21 матче. Главная проблема «Арсенала» – оборона: команда пропускает уже в семи матчах подряд.

«Волга»

«Волга» также сыграла вничью в прошлом туре – 1:1 с «Енисеем». Команда не проигрывает в трех последних матчах чемпионата и в целом достаточно стабильно действует в атаке. В последних пяти играх ульяновцы забили 8 голов и пропустили 5.

Лучшим бомбардиром команды является Дмитрий Каменщиков, который забил 5 мячей в 22 матчах сезона.

Факты о командах

«Арсенал»

  • 10-е место в таблице после 22 туров
  • Играет вничью в 3 последних матчах Первой лиги
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • В последних 5 играх: 10 забито и 10 пропущено
  • В среднем забивает 2.00 гола за матч

«Волга»

  • 15-е место в таблице Первой лиги
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В последних 5 играх: 8 забито и 5 пропущено
  • В среднем забивает 1.60 гола за игру

Прогноз на матч «Арсенал» – «Волга»

Обе команды подходят к матчу с похожими тенденциями: они регулярно забивают, но допускают ошибки в обороне. «Арсенал» чаще играет результативно и дома старается действовать активнее, тогда как «Волга» неплохо использует свои моменты в контратаках.

С учетом статистики последних матчей есть высокая вероятность обмена голами, а небольшое преимущество в этой встрече может быть у хозяев за счет домашнего поля.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.97
  • Тотал больше 2.5

1.97
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Волга Арсенал
