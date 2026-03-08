Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Верес» – «ЛНЗ»: прогноз и ставки на матч 9 марта 2026 с коэффициентом 1.48

08 марта 2026 10:52
Верес - ЛНЗ
09 мар. 2026, понедельник 19:00 | Украина. Премьер-лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.48
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

9 марта в рамках 19-го тура чемпионата Украины «Верес» примет «ЛНЗ». Команда из Ровно после 17 туров занимает 9-е место с 21 очком, тогда как «ЛНЗ» ведет борьбу за самые высокие позиции и идет на 2-й строчке таблицы с 38 баллами. Матч может получиться упорным, так как обе команды в последних играх демонстрируют достаточно стабильную результативность.

«Верес»

«Верес» в последнем туре уступил «Шахтеру» (0:1), но в целом команда выглядит достаточно организованной. В последних пяти матчах клуб забил 7 голов и пропустил 4. Лучший бомбардир команды – Виталий Бойко, который отметился 4 голами в текущем сезоне.

Коллектив из Ровно регулярно набирает очки и не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. При этом оборона действует достаточно надежно – в среднем команда пропускает менее одного гола за игру на последнем отрезке.

«ЛНЗ»

«ЛНЗ» проводит сильный сезон и удерживает место в верхней части таблицы. В прошлом туре команда уступила «Полесью» (1:3), однако до этого демонстрировала стабильные результаты. Лучшим бомбардиром клуба является Егор Твердохлиб с 7 голами.

«ЛНЗ» стабильно играет в атаке и забивает уже в семи матчах чемпионата подряд. Кроме того, команда не проигрывает в восьми последних выездных матчах турнира, что говорит о хорошей стабильности на чужом поле.

Факты о командах

«Верес»

  • занимает 9-е место в таблице
  • не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • забивает в 5 из 7 последних матчей
  • в последних 5 играх: 7 забито и 4 пропущено
  • в среднем пропускает 0.80 гола за игру

«ЛНЗ»

  • занимает 2-е место в чемпионате
  • не проигрывает в 8 последних выездных матчах
  • забивает в 7 последних матчах турнира
  • в последних 5 играх: 5 забито и 6 пропущено
  • в среднем забивает 1.00 гол за игру

Прогноз на матч «Верес» – «ЛНЗ»

Встреча обещает получиться достаточно напряженной. «Верес» традиционно уверенно играет дома и способен навязать борьбу даже командам из верхней части таблицы. При этом «ЛНЗ» проводит один из лучших сезонов и демонстрирует стабильность в выездных матчах.

С учетом статистики последних игр можно ожидать осторожный матч с небольшим количеством голов. «ЛНЗ» выглядит немного сильнее по качеству игры и может увезти очки, однако «Верес» способен создать серьезные проблемы фавориту.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.48

1.48
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Верес
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 