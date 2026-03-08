9 марта в рамках 19-го тура чемпионата Украины «Верес» примет «ЛНЗ». Команда из Ровно после 17 туров занимает 9-е место с 21 очком, тогда как «ЛНЗ» ведет борьбу за самые высокие позиции и идет на 2-й строчке таблицы с 38 баллами. Матч может получиться упорным, так как обе команды в последних играх демонстрируют достаточно стабильную результативность.

«Верес»

«Верес» в последнем туре уступил «Шахтеру» (0:1), но в целом команда выглядит достаточно организованной. В последних пяти матчах клуб забил 7 голов и пропустил 4. Лучший бомбардир команды – Виталий Бойко, который отметился 4 голами в текущем сезоне.

Коллектив из Ровно регулярно набирает очки и не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. При этом оборона действует достаточно надежно – в среднем команда пропускает менее одного гола за игру на последнем отрезке.

«ЛНЗ»

«ЛНЗ» проводит сильный сезон и удерживает место в верхней части таблицы. В прошлом туре команда уступила «Полесью» (1:3), однако до этого демонстрировала стабильные результаты. Лучшим бомбардиром клуба является Егор Твердохлиб с 7 голами.

«ЛНЗ» стабильно играет в атаке и забивает уже в семи матчах чемпионата подряд. Кроме того, команда не проигрывает в восьми последних выездных матчах турнира, что говорит о хорошей стабильности на чужом поле.

Факты о командах

«Верес»

занимает 9-е место в таблице

не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

забивает в 5 из 7 последних матчей

в последних 5 играх: 7 забито и 4 пропущено

в среднем пропускает 0.80 гола за игру

«ЛНЗ»

занимает 2-е место в чемпионате

не проигрывает в 8 последних выездных матчах

забивает в 7 последних матчах турнира

в последних 5 играх: 5 забито и 6 пропущено

в среднем забивает 1.00 гол за игру

Прогноз на матч «Верес» – «ЛНЗ»

Встреча обещает получиться достаточно напряженной. «Верес» традиционно уверенно играет дома и способен навязать борьбу даже командам из верхней части таблицы. При этом «ЛНЗ» проводит один из лучших сезонов и демонстрирует стабильность в выездных матчах.

С учетом статистики последних игр можно ожидать осторожный матч с небольшим количеством голов. «ЛНЗ» выглядит немного сильнее по качеству игры и может увезти очки, однако «Верес» способен создать серьезные проблемы фавориту.

Рекомендованные ставки