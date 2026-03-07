8 марта в 28 туре Серии А «Лечче» примет «Кремонезе». Это встреча прямых конкурентов в борьбе за выживание: у обеих команд по 24 очка после 27 туров, а цена ошибки в таком матче особенно высока. Хозяева подходят к игре с чуть более убедительными цифрами в атаке, тогда как гости переживают затяжной спад и давно не побеждают в чемпионате.

«Лечче»

«Лечче» занимает 18 место и после поражения от «Комо» оказался под дополнительным давлением. При этом команда не выглядит безнадежно: в последних пяти матчах у нее 5 забитых мячей, а до встречи с «Комо» были победы над «Кальяри» и «Удинезе».

Лучший бомбардир команды – Ламек Банда, на его счету 3 гола в 22 матчах. В среднем «Лечче» забивает 1.00 гола за матч на отрезке последних пяти игр. Дома команда традиционно играет плотнее, а против «Кремонезе» не проигрывает на своем поле уже шесть матчей подряд.

«Кремонезе»

«Кремонезе» идет 17-м и опережает соперника только по дополнительным показателям. Главная проблема гостей – серия без побед, которая растянулась уже на 13 матчей чемпионата. В последних пяти турах команда забила всего 1 мяч и пропустила 9.

Лучшим бомбардиром остается Федерико Бонаццоли с 5 голами в 25 матчах. Несмотря на слабую общую статистику, у «Кремонезе» есть локальный плюс: команда забивает в трех последних матчах турнира по вводным данным, но в целом атакующий потенциал гостей сейчас выглядит ограниченным.

Факты о командах

«Лечче»

Не проигрывает «Кремонезе» дома в 6 последних матчах

В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Победил в 2 из 4 последних матчей до прошлого тура

Нуждается в очках в борьбе за выживание

«Кремонезе»

Не выигрывает в 13 последних матчах Серии А

В среднем: 0.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Имеет заметные проблемы с результативностью

Прогноз на матч «Лечче» – «Кремонезе»

Матч выглядит закрытым и нервным. Обе команды понимают цену очков, но по текущей форме именно «Лечче» выглядит чуть надежнее. У хозяев лучше недавняя результативность, а фактор своего поля и статистика домашних матчей против «Кремонезе» дают дополнительный перевес.

Гости слишком давно не побеждают и очень мало создают впереди. Поэтому базовый сценарий здесь – осторожная игра с небольшим количеством голов, где «Лечче» имеет больше шансов взять как минимум одно очко и ближе к победе.

Рекомендованные ставки: