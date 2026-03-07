8 марта в рамках 26-го тура чемпионата Нидерландов «Спарта» примет «Зволле». Хозяева продолжают борьбу за место в еврокубковой зоне и занимают 7-е место с 37 очками после 25 туров. «Зволле» располагается на 13-й позиции с 28 баллами и старается закрепиться в середине таблицы. Обе команды подходят к встрече без побед в последних турах, однако сохраняют достаточно высокую результативность.

«Спарта»

«Спарта» переживает непростой отрезок сезона. Команда не выигрывает в четырех последних матчах Эредивизи, однако при этом стабильно забивает. Серия результативных игр уже достигла девяти матчей подряд. В последних пяти встречах клуб забил 7 мячей, но и пропустил 8, что говорит о проблемах в обороне.

Главной атакующей силой команды остается Тобиас Леуритсен, на счету которого 12 голов в 28 матчах. На своем поле «Спарта» обычно играет активнее и чаще набирает очки, что делает ее небольшим фаворитом предстоящей встречи.

«Зволле»

«Зволле» также проводит нестабильный отрезок. Команда не выигрывает в четырех последних матчах чемпионата, но при этом регулярно создает моменты у чужих ворот. В последних пяти играх клуб забил 8 мячей и столько же пропустил.

Лучшим бомбардиром команды является Кун Костонс, забивший 11 голов в 27 матчах сезона. При этом на выезде «Зволле» испытывает серьезные трудности – команда не побеждает в гостях уже восемь матчей подряд в рамках Эредивизи.

Факты о командах

«Спарта»

7-е место в таблице Эредивизи после 25 туров

Набрала 37 очков в текущем сезоне

Не выигрывает в 4 последних матчах чемпионата

Забивает в 9 последних матчах Эредивизи

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

В последних 5 играх: 7 забито и 8 пропущено

В среднем забивает 1.40 гола за игру и пропускает 1.60

«Зволле»

13-е место после 25 туров чемпионата

Набрал 28 очков

Не выигрывает в 4 последних матчах Эредивизи

Не побеждает в 8 последних гостевых матчах чемпионата

Забивает в 19 из 21 последних матчей

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

В последних 5 играх: 8 забито и 8 пропущено

В среднем забивает 1.60 гола за матч

Прогноз на матч «Спарта» – «Зволле»

Обе команды находятся не в лучшей форме с точки зрения результатов, но продолжают регулярно забивать. «Спарта» чаще набирает очки дома и имеет более устойчивую позицию в таблице, тогда как «Зволле» испытывает серьезные проблемы в гостевых матчах.

При этом статистика показывает, что команды активно действуют в атаке, а оборона регулярно допускает ошибки. «Спарта» стабильно забивает уже девять матчей подряд, а «Зволле» отличался в 19 из 21 последних встреч. В очных матчах «Зволле» также часто находит возможности для гола.

С учетом домашнего преимущества «Спарты» и проблем гостей на выезде хозяева выглядят немного предпочтительнее, но игра может получиться результативной.

Рекомендованные ставки: