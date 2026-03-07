8 марта в 23-м туре российской Первой лиги сыграют «Торпедо» и «Родина». Игра в Химках начнется в 16:00 (мск).
«Торпедо» М
Подопечные Олега Кононова занимают 13-е место, всего в 4 очках от зоны вылета. Команда, которой пророчили борьбу за повышение, забила лишь 19 голов – меньше только у двух команд. Правда, зимой «Торпедо» неплохо закупилось.
Последние результаты:
- 01.03.26 «Черноморец» – «Торпедо» – 0:2;
- 11.02.26 «Торпедо» – «Кыргызалтын» – 2:1;
- 07.02.26 «Пари НН» – «Торпедо» – 2:4.
«Родина»
А вот «Родина» с 39 очками идет на 3-м месте и реально претендует на повышение. Подопечные Хуана Диаса Кинты проиграли 3 раза (лучший результат наравне с лидирующим «Факелом»), но слишком часто играют вничью (9).
Предыдущие результаты:
-
02.03.26 «Родина» – «Шинник» – 2:1;
-
20.02.26 «Челябинск» – «Родина» – 1:0;
-
20.02.26 «Родина» – «Черноморец» – 0:0.
Очные встречи
- 29.08.25 «Родина» – «Торпедо» – 3:0;
- 22.03.25 «Торпедо» – «Родина» – 0:0;
- 27.10.24 «Родина» – «Торпедо» – 1:1.
Прогноз на матч «Торпедо» – «Родина»
В первом круге «Родина» на своем поле разгромила торпедовцев. Будет ли реванш? Не уверены. У «Торпедо» куча новичков, которым нужно сыграться, а победа над «Черноморцем» – скорее, следствие слабости «моряков».
- Прогноз – Ф2 (0) с кф. 1.87.
- Прогноз на точный счет – 0:1 с кф. 7.00.