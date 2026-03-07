8 марта в 23-м туре российской Первой лиги сыграют «Торпедо» и «Родина». Игра в Химках начнется в 16:00 (мск).

«Торпедо» М

Подопечные Олега Кононова занимают 13-е место, всего в 4 очках от зоны вылета. Команда, которой пророчили борьбу за повышение, забила лишь 19 голов – меньше только у двух команд. Правда, зимой «Торпедо» неплохо закупилось.

Последние результаты:

01.03.26 «Черноморец» – «Торпедо» – 0:2;

11.02.26 «Торпедо» – «Кыргызалтын» – 2:1;

07.02.26 «Пари НН» – «Торпедо» – 2:4.

«Родина»

А вот «Родина» с 39 очками идет на 3-м месте и реально претендует на повышение. Подопечные Хуана Диаса Кинты проиграли 3 раза (лучший результат наравне с лидирующим «Факелом»), но слишком часто играют вничью (9).

Предыдущие результаты:

02.03.26 «Родина» – «Шинник» – 2:1;

20.02.26 «Челябинск» – «Родина» – 1:0;

20.02.26 «Родина» – «Черноморец» – 0:0.

Очные встречи

29.08.25 «Родина» – «Торпедо» – 3:0;

22.03.25 «Торпедо» – «Родина» – 0:0;

27.10.24 «Родина» – «Торпедо» – 1:1.

Прогноз на матч «Торпедо» – «Родина»

В первом круге «Родина» на своем поле разгромила торпедовцев. Будет ли реванш? Не уверены. У «Торпедо» куча новичков, которым нужно сыграться, а победа над «Черноморцем» – скорее, следствие слабости «моряков».