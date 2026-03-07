Введите ваш ник на сайте
«Торпедо» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.87

07 марта 2026 8:13
Торпедо - Родина
08 мар. 2026, воскресенье 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Фора «Родины» (0)
Сделать ставку

8 марта в 23-м туре российской Первой лиги сыграют «Торпедо» и «Родина». Игра в Химках начнется в 16:00 (мск).

«Торпедо» М

Подопечные Олега Кононова занимают 13-е место, всего в 4 очках от зоны вылета. Команда, которой пророчили борьбу за повышение, забила лишь 19 голов – меньше только у двух команд. Правда, зимой «Торпедо» неплохо закупилось.

Последние результаты:

  • 01.03.26 «Черноморец» – «Торпедо» – 0:2;
  • 11.02.26 «Торпедо» – «Кыргызалтын» – 2:1;
  • 07.02.26 «Пари НН» – «Торпедо» – 2:4.

«Родина»

А вот «Родина» с 39 очками идет на 3-м месте и реально претендует на повышение. Подопечные Хуана Диаса Кинты проиграли 3 раза (лучший результат наравне с лидирующим «Факелом»), но слишком часто играют вничью (9).

Предыдущие результаты:

  • 02.03.26 «Родина» – «Шинник» – 2:1;

  • 20.02.26 «Челябинск» – «Родина» – 1:0;

  • 20.02.26 «Родина» – «Черноморец» – 0:0.

Очные встречи

  • 29.08.25 «Родина» – «Торпедо» – 3:0;
  • 22.03.25 «Торпедо» – «Родина» – 0:0;
  • 27.10.24 «Родина» – «Торпедо» – 1:1.

Прогноз на матч «Торпедо» – «Родина»

В первом круге «Родина» на своем поле разгромила торпедовцев. Будет ли реванш? Не уверены. У «Торпедо» куча новичков, которым нужно сыграться, а победа над «Черноморцем» – скорее, следствие слабости «моряков».

  • Прогноз – Ф2 (0) с кф. 1.87.
  • Прогноз на точный счет – 0:1 с кф. 7.00.

1.87
Фора «Родины» (0)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Россия. PARI Первая лига Родина Торпедо
18+
