Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Нидерландами и Марокко пройдет 30 июня 2026 года на стадионе «Эстадио BBVA». Голландцы уверенно вышли из группы, одержав две победы и сыграв вничью с Японией, и забивают в каждом матче на турнире. Марокко также прошло в плей-офф без поражений, одержав победы над Шотландией и Гаити, а также сыграв вничью с Бразилией. Обе команды демонстрируют мощную атаку и находятся в отличной форме, но кто же окажется сильнее в этом противостоянии и пройдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Нидерландов подходит к игре с впечатляющей статистикой: 12 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,4 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда разгромила Швецию (5:1) и Тунис (3:1) на групповом этапе, а также сыграла вничью с Японией (2:2). Голландцы забивают в каждом матче на турнире, но пропускают в трех последних, что указывает на некоторую уязвимость в обороне. В очных встречах с Марокко голландцы имеют преимущество – две победы при одном поражении, включая победу на чемпионате мира 1994 года (2:1), что дает им психологическое преимущество.

Марокко подходит к игре с не менее впечатляющей статистикой: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда разгромила Гаити (4:2) и обыграла Шотландию (1:0) на групповом этапе, а также сыграла вничью с Бразилией (1:1). Марокканцы не проигрывают в трех последних матчах на турнире и забивают в каждом из них, а их оборона действует надежно – они пропускают менее гола за игру. В очных встречах с Нидерландами марокканцы имеют одну победу, но в последнем матче (2017 год) уступили 1:2, что может создать дополнительную мотивацию.

Итоговый вывод: Обе команды показывают высокий уровень и имеют мощную атаку, но Нидерланды выглядят чуть предпочтительнее за счет большего опыта выступлений в плей-офф и преимущества в очных встречах. Марокко способно создать проблемы, но голландский класс и организованность должны сыграть свою роль. Наш прогноз – победа Нидерландов.

Форма и история личных встреч

Нидерланды и Марокко подходят к матчу в отличной форме, забивая в среднем более двух голов за игру, но голландцы имеют преимущество в очных встречах – две победы при одном поражении. Учитывая опыт голландцев в матчах плей-офф и их историческое преимущество, Нидерланды выглядят фаворитами в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

Нидерланды имеют преимущество в опыте плей-офф и историю успешных выступлений на чемпионатах мира, тогда как Марокко, несмотря на впечатляющую форму, уступает в классе и опыте. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Нидерландов с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Нидерландов с коэффициентом 2,25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Нидерландами и Марокко состоится 30 июня 2026 года на стадионе «Эстадио BBVA» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».