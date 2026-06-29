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Нидерланды – Марокко: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026

29 июня 2026 8:34
Нидерланды - Марокко
30 июн. 2026, вторник 04:00 | Чемпионат мира, 1/16 финала
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2.25
Победа Нидерландов
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Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Нидерландами и Марокко пройдет 30 июня 2026 года на стадионе «Эстадио BBVA». Голландцы уверенно вышли из группы, одержав две победы и сыграв вничью с Японией, и забивают в каждом матче на турнире. Марокко также прошло в плей-офф без поражений, одержав победы над Шотландией и Гаити, а также сыграв вничью с Бразилией. Обе команды демонстрируют мощную атаку и находятся в отличной форме, но кто же окажется сильнее в этом противостоянии и пройдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Нидерландов подходит к игре с впечатляющей статистикой: 12 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,4 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда разгромила Швецию (5:1) и Тунис (3:1) на групповом этапе, а также сыграла вничью с Японией (2:2). Голландцы забивают в каждом матче на турнире, но пропускают в трех последних, что указывает на некоторую уязвимость в обороне. В очных встречах с Марокко голландцы имеют преимущество – две победы при одном поражении, включая победу на чемпионате мира 1994 года (2:1), что дает им психологическое преимущество.

Марокко подходит к игре с не менее впечатляющей статистикой: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда разгромила Гаити (4:2) и обыграла Шотландию (1:0) на групповом этапе, а также сыграла вничью с Бразилией (1:1). Марокканцы не проигрывают в трех последних матчах на турнире и забивают в каждом из них, а их оборона действует надежно – они пропускают менее гола за игру. В очных встречах с Нидерландами марокканцы имеют одну победу, но в последнем матче (2017 год) уступили 1:2, что может создать дополнительную мотивацию.

Итоговый вывод: Обе команды показывают высокий уровень и имеют мощную атаку, но Нидерланды выглядят чуть предпочтительнее за счет большего опыта выступлений в плей-офф и преимущества в очных встречах. Марокко способно создать проблемы, но голландский класс и организованность должны сыграть свою роль. Наш прогноз – победа Нидерландов.

Форма и история личных встреч

Нидерланды и Марокко подходят к матчу в отличной форме, забивая в среднем более двух голов за игру, но голландцы имеют преимущество в очных встречах – две победы при одном поражении. Учитывая опыт голландцев в матчах плей-офф и их историческое преимущество, Нидерланды выглядят фаворитами в этом противостоянии.

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Товарищеские матчи. Сборные,
Марокко
1 : 2
31.05.2017
Нидерланды

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
5
Натан Аке
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
22
Дензел Дюмфрис
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Коди Гакпо
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
0
Редуан Аляль
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
10
Браим Диас
ЦП
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
4-3-3
1
Вербрюгген
5
Аке
4
ван Дейк
6
ван Хеке
22
Дюмфрис
14
Рейндерс
21
де Йонг
8
Гравенберх
18
Мален
19
Бробби
11
Гакпо
4-5-1
1
Буну
2
Хакими
18
Рияд
0
Аляль
26
Салах-Эддин
4
Амрабат
23
Эль-Ханнус
11
Сайбари
10
Диас
24
Эль-Айнауи
20
Эль-Кааби
Остались в запасе
Нидерланды
Марокко
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Мохамед Уаби
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Мохамед Уаби

Прогноз на победителя

Нидерланды имеют преимущество в опыте плей-офф и историю успешных выступлений на чемпионатах мира, тогда как Марокко, несмотря на впечатляющую форму, уступает в классе и опыте. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Нидерландов с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Нидерландов с коэффициентом 2,25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Нидерландами и Марокко состоится 30 июня 2026 года на стадионе «Эстадио BBVA» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Нидерланды – Марокко: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026

2.25
Победа Нидерландов
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Марокко Нидерланды
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