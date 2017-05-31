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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко - Нидерланды
Марокко - Нидерланды: обзор матча 31 мая 2017
Марокко
31.05.2017, среда, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Нидерланды
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Марокко - Нидерланды
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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