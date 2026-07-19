Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ротор» – «СКА-Хабаровск»: кто победит в матче 2 тура Первой лиги России 2026

19 июля 2026 9:45
Ротор - СКА-Хабаровск
20 июл. 2026, понедельник 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
4.00
Ничья
Сделать ставку

Матч 2 тура Первой лиги России между «Ротор» и «СКА-Хабаровск» пройдет 20 июля 2026 года в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Обе команды неудачно стартовали в новом сезоне: «Ротор» проиграл «Нижнему Новгороду» (2:4), а «СКА-Хабаровск» уступил «Челябинску» (1:3). При этом их статистика показывает, что волгоградцы больше пропускают, а хабаровчане больше забивают. Сможет ли хозяин прервать серию неудач и взять первые очки, или гость продолжит свою атакующую игру и добьется победы?

Кто победит в матче

«Ротор» подходит к игре с невыразительной статистикой: пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,0 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда проиграла стартовый матч сезона, а также неудачно выступила в переходных матчах против «Акрона», проиграв оба матча. В товарищеских встречах волгоградцы уступили «Акрону» (1:3) и лишь минимально обыграли «Уфу» (1:0). Атака выглядит бледно, а оборона регулярно допускает ошибки, что против активной игры «СКА-Хабаровск» может стать фатальным. Однако домашняя поддержка и желание реабилитироваться могут стать дополнительными факторами.

«СКА-Хабаровск» демонстрирует противоположную картину: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда проиграла стартовый тур, но при этом в товарищеских матчах показала мощную атаку, разгромив «Красное Знамя Ногинск» (4:1) и сыграв вничью с «Велесом» (2:2). Однако их защита также не безупречна – они пропускают в среднем два гола за игру, что дает шанс «Ротору» отличиться. В очных встречах с «Ротором» у хабаровчан нет явного преимущества – за последние пять матчей они одержали две победы, потерпели два поражения и один раз сыграли вничью, что говорит о равенстве сил.

Итоговый вывод: Обе команды имеют слабые обороны, но «СКА-Хабаровск» выглядит острее в атаке. «Ротор» же будет играть дома и попытается использовать ошибки соперника. Учитывая, что в последних очных встречах команды обмениваются победами, а их текущая форма нестабильна, наиболее вероятным исходом является ничья, которая устроит обе стороны. Наш прогноз – ничья.

Форма и история личных встреч

«Ротор» и «СКА-Хабаровск» в последних пяти очных матчах одержали по две победы и один раз сыграли вничью, что говорит о примерном равенстве сил. Обе команды начали сезон с поражений, при этом хабаровчане забивают больше, но и пропускают не меньше. Текущая нестабильность и равная статистика делают ничью наиболее вероятным исходом этого противостояния.

Личные встречи
31% (5)
31% (5)
38% (6)
17
Забитых мячей
20
1.06
В среднем за матч
1.25
5:3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.04.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Ротор
1 : 0
07.09.2025
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 25 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
23.03.2025
Ротор
Россия. Первая лига, 14 тур
Ротор
1 : 1
13.10.2024
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 21 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
06.11.2021
Ротор
Россия. ФНЛ, 3 тур
Ротор
0 : 0
24.07.2021
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
5 : 3
29.09.2019
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 34 тур
Ротор
2 : 2
28.04.2019
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 16 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
13.10.2018
Ротор
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
23.10.2013
Ротор
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1 : 2
13.07.2013
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 28 тур
Ротор
1 : 2
16.04.2013
СКА-Хабаровск
Россия. Кубок ФНЛ,
СКА-Хабаровск
0 : 1
18.02.2013
Ротор
Россия. ФНЛ, 12 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
17.09.2012
Ротор
Россия. Первый дивизион, 38 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
27.10.2010
Ротор
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Ротор
0 : 2
26.06.2010
СКА-Хабаровск
Показать все

Прогноз на победителя

«Ротор» и «СКА-Хабаровск» имеют примерно равные шансы, а их очные встречи часто завершаются вничью или минимальной победой одной из сторон. Учитывая, что обе команды еще не набрали очков в новом сезоне и будут действовать осторожно, наиболее вероятным исходом является ничья. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 4,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Первой лиги России между «Ротор» и «СКА-Хабаровск» состоится 20 июля 2026 года в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Премьер».

«Ротор» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн

4.00
Ничья
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Ротор
Другие прогнозы
19.07.2026
18:30
1.72
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Торпедо - Волга
победа «Торпедо»
19.07.2026
19:00
1.80
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Арсенал - Нефтехимик
Победа «Арсенала Тула»
19.07.2026
19:00
2.05
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Ордабасы - Елимай
Победа «Ордабасы» с форой (-1,5)
19.07.2026
22:00
2.30
Чемпионат мира, Финал
Испания - Аргентина
победа Испании
20.07.2026
19:30
4.00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Ротор - СКА-Хабаровск
Ничья
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+