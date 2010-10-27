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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Ротор
СКА-Хабаровск - Ротор: обзор матча 27 октября 2010
СКА-Хабаровск
27.10.2010, среда, 12:00
Россия. Первый дивизион, 38 тур
2 : 0
Завершен
Ротор
57'
В. Кармазиненко
90+2'
В. Запояска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Ротор
ГОЛ! 2:0!
В. Запояска
Пас отдал
К. Суховерхов
+2
Замена
В. Борисов
️️️️
М. Рамазанов
Замена
К. Суховерхов
️️️️
В. Никифоров
Замена
М. Маркосов
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
О. Алейник
️️️️
С. Шудров
Замена
А. Савин
️️️️
Р. Бесланеев
Замена
И. Пиюк
️️️️
В. Кармазиненко
ГОЛ! 1:0!
В. Кармазиненко
Пас отдал
И. Бырлов
Желтая карточка
Р. Бесланеев
Желтая карточка
М. Мысин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
7
Игорь Бырлов
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
23
Руслан Бесланеев
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
22
Михаил Мысин
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
18
Сергей Шудров
ЦП
2
Мурад Рамазанов
ЦП
23
Владимир Смирнов
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Шевченко
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
15
Максим Живновицкий
ЦП
25
Игорь Пиюк
ЦФ
20
Константин Суховерхов
ЦФ
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
3
Александр Гайдуков
ЦП
7
Виктор Борисов
ЦФ
18
Александр Савин
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
4-4-1-1
40
Козорез
10
Никифоров
13
Семенов
5
Нестеренко
26
Балан
7
Бырлов
27
Мурнин
4
Янотовский
80
Запояска
3
Голяткин
8
Кармазиненко
4-5-1
1
Чичкин
15
Житников
23
Бесланеев
55
Гузь
14
Епифанов
22
Мысин
18
Шудров
2
Рамазанов
23
Смирнов
19
Михайлов
13
Дорожкин
8
Кармазиненко
25
Пиюк
25
Пиюк
8
Кармазиненко
10
Никифоров
20
Суховерхов
20
Суховерхов
10
Никифоров
2
Рамазанов
7
Борисов
7
Борисов
2
Рамазанов
18
Шудров
34
Алейник
34
Алейник
18
Шудров
23
Бесланеев
18
Савин
18
Савин
23
Бесланеев
13
Дорожкин
9
Маркосов
9
Маркосов
13
Дорожкин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Ротор
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
15
Максим Живновицкий
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Жуков
3
Александр Гайдуков
ЦП
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Виталий Шевченко
Остались в запасе
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
15
Максим Живновицкий
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
Остались в запасе
3
Александр Гайдуков
ЦП
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Сергей Жуков
Главный тренер
Виталий Шевченко
Статистика матча СКА-Хабаровск - Ротор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Попов
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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