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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - СКА-Хабаровск
Ротор - СКА-Хабаровск: обзор матча 16 апреля 2013
Ротор
16.04.2013, вторник, 18:15
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
54'
Д. Кабутов
25'
О. Марцваладзе
37'
О. Марцваладзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - СКА-Хабаровск
90'
Желтая карточка
Г. Ходжава
90'
Замена
С. Нестеренко
️️️️
Е. Луценко
88'
Замена
М. Трусевич
️️️️
А. Воронкин
85'
Желтая карточка
Г. Наваловский
85'
Замена
А. Радченко
️️️️
О. Марцваладзе
79'
Желтая карточка
В. Кренделев
Желтая карточка
А. Рылов
76'
64'
Замена
Г. Ходжава
️️️️
А. Мурнин
Желтая карточка
Д. Гузь
56'
Замена
А. Рылов
️️️️
А. Ставпец
55'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кабутов
54'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
И. Тодорович
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
О. Марцваладзе
Пас отдал
Е. Луценко
25'
ГОЛ! 0:1!
О. Марцваладзе
Желтая карточка
Н. Олеников
21'
20'
Желтая карточка
М. Соловей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
19
Иван Тодорович
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
3
Михаил Соловей
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
30
Денис Арлашин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
28
Гоча Ходжава
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
2-5-1-2
31
Пчелинцев
3
Олеников
55
Гузь
7
Зинин
47
Глушков
23
Ваганов
4
Фомин
19
Тодорович
16
Ставпец
14
Аппаев
24
Коротаев
4-1-2-1-2
16
Агапов
3
Салуквадзе
5
Микуцкис
88
Наваловский
2
Кренделев
3
Соловей
27
Мурнин
3
Воронкин
21
Ерохин
48
Луценко
20
Марцваладзе
19
Тодорович
70
Кабутов
70
Кабутов
19
Тодорович
16
Ставпец
10
Рылов
10
Рылов
16
Ставпец
48
Луценко
5
Нестеренко
5
Нестеренко
48
Луценко
27
Мурнин
28
Ходжава
28
Ходжава
27
Мурнин
3
Воронкин
30
Трусевич
30
Трусевич
3
Воронкин
20
Марцваладзе
27
Радченко
27
Радченко
20
Марцваладзе
Остались в запасе
Ротор
СКА-Хабаровск
30
Денис Арлашин
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
40
Антон Козорез
ВР
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
Остались в запасе
30
Денис Арлашин
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
Остались в запасе
40
Антон Козорез
ВР
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Георгий Дараселия
Статистика матча Ротор - СКА-Хабаровск
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Центральный
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