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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - СКА-Хабаровск
Ротор - СКА-Хабаровск: обзор матча 13 июля 2013
Ротор
13.07.2013, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
53'
А. Ставпец
9'
А. Мурнин
50'
А. Мурнин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - СКА-Хабаровск
90'
Желтая карточка
Г. Наваловский
90'
Желтая карточка
С. Нестеренко
87'
Желтая карточка
А. Агапов
70'
Желтая карточка
А. Купчин
Желтая карточка
Х. Аппаев
61'
Желтая карточка
П. Тен
57'
57'
Замена
А. Купчин
️️️️
Э. Зураев
Замена
А. Архипов
️️️️
Д. Гузь
53'
ГОЛ! 1:2!
А. Ставпец
53'
50'
ГОЛ! 0:2!
А. Мурнин
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Мурнин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
8
Дмитрий Комаровский
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
46
Даниил Блохин
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
4-4-1-1
31
Пчелинцев
55
Гузь
33
Ламанж
6
Малыгин
22
Тен
20
Войдель
8
Комаровский
7
Зинин
10
Рылов
16
Ставпец
14
Аппаев
3-2-3-2
16
Агапов
3
Удалый
88
Наваловский
5
Нестеренко
7
Зураев
2
Кренделев
4
Славнов
30
Трусевич
27
Мурнин
27
Радченко
8
Кармазиненко
55
Гузь
26
Архипов
26
Архипов
55
Гузь
7
Зураев
5
Купчин
5
Купчин
7
Зураев
Остались в запасе
Ротор
СКА-Хабаровск
18
Александр Нечаев
ЦП
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
46
Даниил Блохин
ЦП
40
Антон Козорез
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
18
Александр Нечаев
ЦП
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
47
Никита Глушков
ЦП
Остались в запасе
46
Даниил Блохин
ЦП
40
Антон Козорез
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Ротор - СКА-Хабаровск
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Центральный
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