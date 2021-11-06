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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Ротор
СКА-Хабаровск - Ротор: обзор матча 06 ноября 2021
СКА-Хабаровск
06.11.2021, суббота, 07:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
3 : 1
Завершен
Ротор
44'
А. Носов
72'
Г. Гонгадзе
90'
Г. Гонгадзе
12'
А. Щеткин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Ротор
ГОЛ! 3:1!
Г. Гонгадзе
90'
Желтая карточка
Г. Гонгадзе
84'
Желтая карточка
М. Тихонов
82'
Замена
Р. Мануйлов
️️️️
А. Носов
82'
77'
Замена
И. Голосов
️️️️
О. Николаев
ГОЛ! 2:1!
Г. Гонгадзе
72'
69'
Замена
Н. Кипиани
️️️️
К. Муллин
Замена
М. Тихонов
️️️️
М. Мартусевич
62'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
Д. Караев
62'
45'
+1
Желтая карточка
С. Серченков
ГОЛ! 1:1!
А. Носов
44'
Замена
В. Андямов
️️️️
А. Галимов
28'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Щеткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
8
Виталий Кольцов
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
14
Федор Первушин
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
2
Ярослав Воронков
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
14
Валентин Андямов
ОП
8
Мутаалим Магомедов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
83
Дмитрий Вершков
ЦЗ
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
3-1-1-1-4
1
Сугробов
17
Фомин
51
Грачев
25
Эмерсон
8
Кольцов
24
Мартусевич
27
Галимов
10
Караев
86
Барков
10
Алиев
11
Носов
3-2-2-3
24
Терновский
8
Дудиев
28
Байрыев
14
Первушин
20
Школик
7
Маляров
8
Серченков
11
Николаев
99
Щеткин
77
Минаев
9
Муллин
24
Мартусевич
44
Тихонов
44
Тихонов
24
Мартусевич
11
Носов
27
Мануйлов
27
Мануйлов
11
Носов
10
Караев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Караев
27
Галимов
14
Андямов
14
Андямов
27
Галимов
9
Муллин
7
Кипиани
7
Кипиани
9
Муллин
11
Николаев
61
Голосов
61
Голосов
11
Николаев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Ротор
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Юрий Першин
ЛВ
8
Мутаалим Магомедов
АП
2
Ярослав Воронков
ПЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
41
Сергей Самок
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
96
Игорь Обухов
ВР
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
83
Дмитрий Вершков
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Юрий Першин
ЛВ
8
Мутаалим Магомедов
АП
2
Ярослав Воронков
ПЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
41
Сергей Самок
ВР
Остались в запасе
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
96
Игорь Обухов
ВР
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
83
Дмитрий Вершков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Ротор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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