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«Ордабасы» – «Елимай»: кто победит в матче 18 тура Премьер-лиги 2026

18 июля 2026 10:00
Ордабасы - Елимай
19 июл. 2026, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
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2.05
Победа «Ордабасы» с форой (-1,5)
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Матч 18 тура Премьер-лиги Казахстана между «Ордабасы» и «Елимай» пройдет 19 июля 2026 года в Шымкенте на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова. Лидер чемпионата подходит к игре в отличной форме, имея больше всех побед в турнире и забивая в восьми последних матчах. Гости, занимающие пятое место, также стабильно забивают в семи последних встречах, но недавно вылетели из еврокубков, что может сказаться на их моральном состоянии. Сможет ли «Елимай» дать бой фавориту на его поле, или «Ордабасы» продолжит свое победное шествие и укрепит лидерство?

Кто победит в матче

«Ордабасы» демонстрирует впечатляющую атакующую игру: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) при четырех пропущенных (0,8). Команда имеет в активе 12 побед в сезоне – больше всех в лиге, а также забивает в восьми последних матчах подряд. В прошлом туре шымкентцы уступили «Каспию» (2:3), но до этого уверенно обыграли «Улытау» (1:0) и разгромили «Алтай» в Кубке (3:1). Домашняя поддержка и мощный атакующий потенциал делают их явными фаворитами, особенно учитывая, что в очных встречах с «Елимаем» они имеют преимущество – три победы, две ничьи и лишь одно поражение в последних пяти матчах, включая разгром 3:1 в текущем сезоне.

«Елимай» подходит к игре с менее стабильной статистикой: семь голов в пяти матчах (1,4 в среднем) и пять пропущенных (1,0). Команда забивает в семи последних матчах, но в последнем туре уступила «Кызыл-Жару» (0:1) в чемпионате, а в середине недели вылетела из Лиги Конференций, проиграв по пенальти «Алашкерт». Психологическое состояние после еврокубкового поражения может сказаться на игре, а также накопилась усталость. В очных встречах с «Ордабасы» «Елимай» уступает, и в гостях против такого соперника им будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат.

Итоговый вывод: «Ордабасы» имеет преимущество в классе, текущей форме и истории личных встреч, а также играет на домашнем стадионе. «Елимай» уступает в стабильности и может быть ослаблен после еврокубкового матча. Учитывая эти факторы, победа хозяев выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Ордабасы».

Форма и история личных встреч

«Ордабасы» забивает в восьми последних матчах и имеет подавляющее преимущество в очных встречах с «Елимаем» – три победы, две ничьи и одно поражение в пяти последних матчах, включая разгром 3:1 в текущем сезоне. «Елимай» же неудачно выступил в еврокубках и уступил в последнем туре чемпионата, что дает хозяевам серьезное психологическое преимущество. Учитывая разницу в классе и текущую форму, «Ордабасы» выглядит явным фаворитом.

Личные встречи
40% (2)
40% (2)
20% (1)
8
Забитых мячей
6
1.6
В среднем за матч
1.2
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Елимай
1 : 3
14.06.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Елимай
2 : 1
28.09.2025
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Ордабасы
1 : 1
15.06.2025
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
2 : 1
10.11.2024
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Елимай
1 : 1
28.04.2024
Ордабасы

Прогноз на победителя

«Ордабасы» демонстрирует стабильную атаку и уверенную игру дома, имеет преимущество в очных встречах, тогда как «Елимай» ослаблен после вылета из еврокубков и уступает в классе. Учитывая эти факторы, победа «Ордабасы» с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Ордабасы» с форой (-1,5) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18 тура Премьер-лиги Казахстана между «Ордабасы» и «Елимай» состоится 19 июля 2026 года в Шымкенте на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».

«Ордабасы» – «Елимай»: кто победит в матче 18 тура Премьер-лиги 2026

2.05
Победа «Ордабасы» с форой (-1,5)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Казахстан. Премьер-лига
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