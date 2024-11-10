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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Ордабасы - Елимай
Ордабасы - Елимай: обзор матча 10 ноября 2024
Ордабасы
10.11.2024, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Елимай
33'
И. Пластун
57'
Т. Эрланов
77'
И. Свиридов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ордабасы - Елимай
Замена
З. Шехович
️️️️
Е. Тунгышбаев
85'
80'
Желтая карточка
Н. Корзун
77'
ГОЛ! 2:1!
И. Свиридов
Замена
М. Федин
️️️️
С. Жарынбетов
77'
Замена
А. Абикен
️️️️
Ш. Умаров
77'
75'
Замена
Чина
️️️️
Э. Рейес
Замена
Режиналдо
️️️️
С. Астанов
70'
62'
Замена
С. Кейлер
️️️️
М. Габышев
62'
Замена
И. Свиридов
️️️️
Ю. Перцух
ГОЛ! 2:0!
Т. Эрланов
57'
Желтая карточка
С. Астанов
54'
46'
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
И. Машуков
ГОЛ! 1:0!
И. Пластун
33'
Желтая карточка
Т. Эрланов
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
17
Шахбоз Умаров
ПВ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
18
Никита Корзун
ОП
23
Майком Давид
ОП
88
Юрий Перцух
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Ордабасы
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
11
Максим Федин
ПВ
Елимай
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
7
Роман Муртазаев
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
89
Чина
ПВ
11
Иван Свиридов
ПВ
3-1-3-3
1
Шайзада
5
Суюмбаев
23
Эрланов
32
Пластун
29
Жарынбетов
8
Тагыберген
8
Макаренко
22
Астанов
11
Тунгышбаев
9
Исламхан
17
Умаров
4-2-1-2-1
35
Коваль
19
Габышев
3
Одеойибо
63
Сараванья
4
Пенчиков
18
Корзун
23
Давид
88
Перцух
17
Пайруз
7
Рейес
14
Машуков
11
Тунгышбаев
3
Шехович
3
Шехович
11
Тунгышбаев
22
Астанов
93
Режиналдо
93
Режиналдо
22
Астанов
17
Умаров
96
Абикен
96
Абикен
17
Умаров
29
Жарынбетов
11
Федин
11
Федин
29
Жарынбетов
19
Габышев
4
Кейлер
4
Кейлер
19
Габышев
14
Машуков
7
Муртазаев
7
Муртазаев
14
Машуков
7
Рейес
89
Чина
89
Чина
7
Рейес
88
Перцух
11
Свиридов
11
Свиридов
88
Перцух
Остались в запасе
Ордабасы
Елимай
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
24
Кристиан Товар
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
Главный тренер
Кирилл Кекер
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
24
Кристиан Товар
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Ордабасы - Елимай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Алтай
2 : 2
25.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Елимай
2 : 1
18.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
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