Матч 2 тура Первой лиги России между «Арсенал Тула» и «Нефтехимик» пройдет 19 июля 2026 года в Туле на стадионе «Арсенал». Хозяева удачно стартовали, обыграв «Текстильщик» (2:1), но их оборона пропускает в пяти последних матчах. Гости, напротив, не могут выиграть в пяти последних матчах и проиграли «Велесу» (0:1) в первом туре. Сможет ли «Нефтехимик» прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту, или «Арсенал Тула» продолжит свою победную поступь и добьется второй победы подряд?

Кто победит в матче

«Арсенал Тула» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: восемь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,6 за игру) и столько же пропущенных (1,6). Команда обыграла «Текстильщик» (2:1) в первом туре, а в товарищеских матчах сыграла вничью с ЦСКА (1:1) и «Сочи» (3:3), а также уступила «Волге Ульяновск» (1:2). Туляки имеют опыт выступлений в Первой лиге и располагают более высоким классом игроков, что должно помочь им добиться положительного результата. Однако их оборона выглядит уязвимой – они пропускают в пяти последних матчах, что может дать шанс «Нефтехимику». В очных встречах с «Нефтехимиком» у «Арсенала» нет явного преимущества – за последние пять матчей они одержали две победы при двух ничьих и одном поражении, что говорит о нестабильности, но в последней встрече туляки выиграли 1:0.

«Нефтехимик» подходит к игре с невыразительной статистикой: восемь голов в пяти матчах (1,6 в среднем) и семь пропущенных (1,4). Команда не может выиграть в пяти последних матчах Первой лиги и пропускает в пяти последних. В товарищеских матчах нижнекамцы сыграли вничью с «КАМАЗом» (3:3) и «Крыльями Советов» (1:1), а также одержали победу над «Оренбургом» (1:0). Гости будут стремиться прервать свою безвыигрышную серию, но против такого опытного соперника, как «Арсенал Тула», им будет сложно рассчитывать на положительный результат, особенно в гостях.

Итоговый вывод: «Арсенал Тула» имеет преимущество в классе и домашнем поле, тогда как «Нефтехимик» не может найти свою игру и регулярно пропускает. Учитывая разницу в классе и мотивацию, победа хозяев выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Арсенала Тула».

Форма и история личных встреч

«Арсенал Тула» одержал победу в первом туре и имеет опыт выступлений в Первой лиге, тогда как «Нефтехимик» не может выиграть в пяти последних матчах и пропускает в пяти. В очных встречах «Арсенал» имеет небольшое преимущество, а в последней игре туляки победили 1:0, что дает им психологическое преимущество. Учитывая домашнее поле и текущую форму, «Арсенал Тула» выглядит явным фаворитом.

Прогноз на победителя

«Арсенал Тула» демонстрирует стабильную атаку и имеет преимущество домашнего поля, тогда как «Нефтехимик» не может выиграть в пяти матчах и регулярно пропускает. Учитывая эти факторы, победа «Арсенала Тула» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Арсенала Тула» с коэффициентом 1,80. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Первой лиги России между «Арсенал Тула» и «Нефтехимик» состоится 19 июля 2026 года в Туле на стадионе «Арсенал» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.