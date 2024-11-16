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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Арсенал
Нефтехимик - Арсенал: обзор матча 16 ноября 2024
Нефтехимик
16.11.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
56'
Р. Магомедов
85'
Р. Магомедов
21'
М. Ситдиков (АГ)
69'
М. Одейинка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Арсенал
90'
+3
Замена
Е. Шевченко
️️️️
Д. Липовой
ГОЛ! 2:2!
Р. Магомедов
85'
Замена
М. Першин
️️️️
С. Алиев
83'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
А. Кахидзе
76'
Замена
Р. Голыбин
️️️️
М. Петров
76'
69'
ГОЛ! 1:2!
М. Одейинка
Желтая карточка
Д. Сагуткин
65'
64'
Замена
М. Одейинка
️️️️
М. Турищев
ГОЛ! 1:1!
Р. Магомедов
56'
55'
Замена
Н. Печенкин
️️️️
И. Гелоян
Замена
Р. Денисов
️️️️
К. Морозов
46'
21'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Ситдиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
Арсенал
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
28
Илья Соколов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Малик Одейинка
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
3-1-3-1-2
66
Янович
65
Толстопятов
3
Сагуткин
24
Кахидзе
5
Морозов
2
Ситдиков
99
Емельянов
73
Петров
7
Шильцов
11
Магомедов
9
Алиев
3-1-1-3-2
36
Левашов
21
Бердников
22
Семенчук
3
Ботака-Иобома
13
Кайнов
21
Раздорских
22
Цараев
9
Липовой
10
Гелоян
90
Турищев
18
Попов
24
Кахидзе
17
Валиахметов
17
Валиахметов
24
Кахидзе
5
Морозов
16
Денисов
16
Денисов
5
Морозов
73
Петров
27
Голыбин
27
Голыбин
73
Петров
9
Алиев
9
Першин
9
Першин
9
Алиев
10
Гелоян
6
Печенкин
6
Печенкин
10
Гелоян
90
Турищев
14
Одейинка
14
Одейинка
90
Турищев
9
Липовой
21
Шевченко
21
Шевченко
9
Липовой
Остались в запасе
Нефтехимик
Арсенал
1
Андрей Голубев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
28
Илья Соколов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
28
Илья Соколов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Нефтехимик - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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