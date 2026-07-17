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Франция – Англия: кто победит в матче за 3-е место Чемпионата мира 2026

17 июля 2026 9:31
Франция - Англия
19 июл. 2026, воскресенье 00:00 | Чемпионат мира, Матч за 3-е место
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1.92
Победа Франции
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Матч за третье место Чемпионата мира между Францией и Англией пройдет 19 июля 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум». Обе команды потерпели поражения в полуфиналах – французы уступили Испании (0:2), а англичане проиграли Аргентине (1:2). Для обеих сборных это последняя возможность завершить турнир на мажорной ноте и завоевать бронзовые медали. Сможет ли Англия взять реванш за поражение на чемпионате мира 2022 года, или Франция вновь окажется сильнее и покинет турнир с медалями?

Кто победит в матче

Сборная Франции подходит к игре с впечатляющей статистикой: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда уверенно прошла групповой этап и плей-офф, но в полуфинале неожиданно уступила Испании (0:2), прервав свою победную серию. Однако их игра в обороне остается надежной – они пропускают менее гола за матч, а в личных встречах с Англией имеют преимущество – за последние пять матчей французы одержали три победы при одной ничьей и одном поражении, включая победу на чемпионате мира 2022 года (2:1). Это дает им психологическое преимущество перед финальным матчем турнира.

Англия подходит к игре с менее стабильной статистикой: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда забивает в пяти последних матчах на турнире, но пропускает в четырех последних, что говорит о проблемах в обороне. В полуфинале англичане уступили Аргентине (1:2), проявив характер, но не сумев переломить ход встречи. В очных встречах с Францией у англичан отрицательный баланс – за последние пять матчей они одержали лишь одну победу при одной ничьей и трех поражениях, включая поражение на чемпионате мира 2022 года.

Итоговый вывод: Франция имеет преимущество в надежности обороны и истории личных встреч, тогда как Англия уступает в стабильности защиты. Учитывая, что обе команды пропускают в последних матчах, но французы делают это реже, победа Франции выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Франции.

Форма и история личных встреч

Франция забивает в среднем два гола за матч и пропускает менее одного, тогда как Англия забивает столько же, но пропускает больше (1,2 гола за игру). В очных встречах французы имеют преимущество – три победы, одна ничья и одно поражение в пяти последних матчах, включая победу на чемпионате мира 2022 года. Это дает им психологическое преимущество перед матчем за третье место.

Личные встречи
67% (4)
17% (1)
17% (1)
9
Забитых мячей
7
1.5
В среднем за матч
1.17
3:2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Чемпионат мира, 1/4 финала
Англия
1 : 2
10.12.2022
Франция
Товарищеские матчи. Сборные, 1 тур
Франция
3 : 2
13.06.2017
Англия
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
2 : 0
17.11.2015
Франция
Чемпионат Европы, 1 тур
Франция
1 : 1
11.06.2012
Англия
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
1 : 2
17.11.2010
Франция
Товарищеские матчи,
Франция
1 : 0
26.03.2008
Англия
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Прогноз на победителя

Франция имеет более надежную оборону и преимущество в личных встречах, тогда как Англия уступает в стабильности защиты. Учитывая эти факторы, победа Франции с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Франции с коэффициентом 1,92. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч за третье место между Францией и Англией состоится 19 июля 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум» и начнется в 00:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Франция – Англия: смотреть онлайн

1.92
Победа Франции
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Англия Франция
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