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Расписание матчей
Англия - Франция
Англия - Франция: обзор матча 17 ноября 2010
Англия
17.11.2010, среда, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Франция
86'
П. Крауч
15'
К. Бензема
54'
М. Вальбуэна
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Англия - Франция
Замена
А. Ревейер
️️️️
Б. Санья
ГОЛ! 1:2!
П. Крауч
Пас отдал
Э. Янг
Замена
Г. Оаро
️️️️
Й. Гуркюфф
Замена
П. Крауч
️️️️
С. Джеррард
Травма
С. Джеррард
Замена
Д. Пайет
️️️️
Ф. Малуда
Замена
С. Уорнок
️️️️
К. Гиббс
Замена
Д. Ботройд
️️️️
Э. Кэрролл
Замена
Л. Реми
️️️️
К. Бензема
Замена
А. Диарра
️️️️
М. Вальбуэна
ГОЛ! 0:2!
М. Вальбуэна
Пас отдал
Б. Санья
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Замена
М. Сахо
️️️️
Ф. Мексес
Замена
А. Джонсон
️️️️
Г. Бэрри
Замена
Э. Янг
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
М. Ричардс
️️️️
Р. Фердинанд
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Ф. Малуда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
13
Бен Фостер
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ПЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
15
Гарет Бэрри
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
4
Стивен Джеррард
(К)
АП
14
Тео Уолкотт
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
11
Самир Насри
ЛП
17
Янн М'Вила
ОП
8
Матье Вальбуэна
АП
8
Йоанн Гуркюфф
ПП
15
Флоран Малуда
ЛФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Англия
23
Роберт Грин
ВР
0
Скотт Лоач
ВР
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
18
Эшли Янг
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
14
Майка Ричардс
ПЗ
19
Адам Джонсон
ПП
0
Джей Ботройд
ЦФ
9
Питер Крауч
ЦФ
19
Карлтон Коул
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Седрик Каррассо
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
6
Йоан Кабай
ЦП
18
Алу Диарра
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
0
Кевин Гамейро
ЦФ
20
Лоик Реми
ЦФ
0
Гийом Оаро
ЦФ
4-4-1-1
13
Фостер
14
Гиббс
5
Лескотт
5
Фердинанд
16
Ягиелка
4
Милнер
15
Бэрри
8
Хендерсон
14
Уолкотт
4
Джеррард
9
Кэрролл
4-1-2-1-2
1
Льорис
19
Санья
5
Мексес
17
Рами
3
Абидаль
17
М'Вила
8
Гуркюфф
11
Насри
8
Вальбуэна
19
Бензема
15
Малуда
14
Гиббс
13
Уорнок
13
Уорнок
14
Гиббс
14
Уолкотт
18
Янг
18
Янг
14
Уолкотт
5
Фердинанд
14
Ричардс
14
Ричардс
5
Фердинанд
15
Бэрри
19
Джонсон
19
Джонсон
15
Бэрри
9
Кэрролл
0
Ботройд
0
Ботройд
9
Кэрролл
4
Джеррард
9
Крауч
9
Крауч
4
Джеррард
15
Малуда
8
Пайет
8
Пайет
15
Малуда
5
Мексес
0
Сахо
0
Сахо
5
Мексес
19
Санья
13
Ревейер
13
Ревейер
19
Санья
8
Вальбуэна
18
Диарра
18
Диарра
8
Вальбуэна
19
Бензема
20
Реми
20
Реми
19
Бензема
8
Гуркюфф
0
Оаро
0
Оаро
8
Гуркюфф
Остались в запасе
Англия
Франция
23
Роберт Грин
ВР
0
Скотт Лоач
ВР
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
16
Стив Манданда
ВР
23
Седрик Каррассо
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Йоан Кабай
ЦП
0
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
23
Роберт Грин
ВР
0
Скотт Лоач
ВР
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Карлтон Коул
ЦФ
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
23
Седрик Каррассо
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Йоан Кабай
ЦП
0
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Англия - Франция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Стадион:
Уэмбли
Посещаемость:
85495 из 90000 зрителей (94%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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