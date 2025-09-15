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Эрик Абидаль
Эрик Абидаль
Завершил карьеру
11 сентября 1979 (47), Лион
#22 | Защитник
186 см | 74 кг
Франция | Мартиника
Статистика
Новости
Публикации
45-летний экс-защитник «Барселоны» отреагировал на новость о его смерти
2025.09.15 17:51
Абидаль объяснил, почему считает Гвардиолу лучшим тренером мира
2023.02.11 13:16
Абидаль два года назад просматривал футболистов «Локомотива» для «Барселоны»
2023.02.11 09:56
1
«Барселона» расторгла контракт с Абидалем
2020.08.18 17:16
8
Mundo Deportivo: Абидаль прилетал в Москву консультировать «Локомотив». Он не просматривал Алексея Миранчука
2020.05.07 19:19
9
Селюк: «Абидаль приезжал в Москву, но не смотреть Алексея Миранчука»
2020.05.05 17:00
3
Орещук: «Абидаль два раза прилетал просматривать Алексея Миранчука для «Барселоны»
2020.05.05 13:09
9
Marca: «Лион» пригласил Абидаля на пост спортивного директора
2020.04.20 08:17
3
Cadena SER: печень Абидаля принадлежала кузену. Факт родства он попытается доказать суду
2020.04.10 06:41
2
Фото
Зараженный коронавирусом вице-президент «Фламенго» во время инкубационного периода встречался с Пересом и Абидалем
2020.03.14 14:24
4
Месси: «Кто-то серьезно считает, что это я назначаю и увольняю тренеров «Барселоны»
2020.02.21 07:28
5
Абидаль – о Месси: «Мы говорим о лучшем футболисте мира. Продление контракта с такими игроками не бывает легким»
2020.02.08 17:55
2
Альба: «Достаточно дерьма, которое летит снаружи, чтобы мы еще стали кидаться им внутри «Барсы»
2020.02.07 12:10
1
Директор «Барселоны» Амор – о конфликте Месси и Абидаля: «Все вопросы были решены внутри клуба»
2020.02.07 06:16
4
«Барселона» подтвердила интерес к Обамеянгу, Жиру и Льоренте
2020.02.06 11:29
2
Бартомеу обсудил с Месси и Абидалем их конфликт. Президент «Барсы» не намерен принимать радикальные меры
2020.02.05 18:56
1
Сетьен – о конфликте в «Барселоне»: «Сделаем все, чтобы это не повлияло на команду»
2020.02.05 16:44
RAC1: Бартомеу обсудит с Абидалем его конфликт с Месси
2020.02.05 14:19
Абидаль заявил, что многие игроки «Барселоны» были недовольны Вальверде. Месси попросил назвать конкретные имена
2020.02.05 00:25
9
RAC1: руководство «Барсы» встретилось с Хави. Тренер «Аль-Садда» – кандидат на место Вальверде
2020.01.10 18:33
5
Абидаль – о Неймаре: «Мы всегда будем рассматривать его в качестве кандидата в «Барселону»
2019.11.17 17:54
Абидаль: «У «Барселоны» не было предварительного соглашения с Гризманном»
2019.07.21 09:00
1
Гризманн пообщался с Абидалем по поводу перехода в «Барселону»
2019.03.31 13:16
7
Абидаль: «История Месси учит, что в «Барселоне» можно достигнуть многого за счет работы»
2018.10.18 08:19
1
Спортивный директор «Барселоны» наблюдал за Погба в матче Лиги чемпионов
2018.09.21 12:59
Абидаль – о трансфере Видаля: «Раньше были и другие возрастные игроки, которыми интересовалась «Барселона»
2018.08.07 06:36
Прокуратура Испании просит вернуть на расследование дело о пересадки печени Абидалю
2018.07.24 06:41
2
«Барселона» опровергла информацию о том, что донорская печень для Абидаля куплена на черном рынке
2018.07.04 20:10
4
Экс-президента «Барселоны» обвиняют в том, что он купил донорскую печень для Абидаля на черном рынке
2018.07.04 16:24
3
Абидаль станет техническим секретарем «Барселоны»
2018.06.07 20:39
2
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