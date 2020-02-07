Директор «Барселоны» Амор – о конфликте Месси и Абидаля: «Все вопросы были решены внутри клуба»

Директор «Барселоны» Гильермо Амор высказался о возможном конфликте между капитаном каталонцев Лионелем Месси и спортивным директором Эриком Абидалем.

«Президент Жозеп Бартомеу беседовал с Лео Месси и Эриком Абидалем. Все вопросы были решены внутри клуба. Нам необходимо объединиться, когда в клубе есть проблемы.

Никто не может быть больше, чем клуб. Только вместе можно добиться успеха. Наша цель – победа в Ла Лиге и Лиге чемпионов», – заявил директор «Барселоны».

Вчера «Барселона» уступила «Атлетику» (0:1) в 1/4 финала Кубка Испании.

Месси имеет право покинуть «Барсу» по окончании любого из сезонов.

В текущем сезоне он забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 24 матчах.

ESPN: «Манчестер Сити» готов заключить контракт с Месси в случае его ухода из «Барселоны»

Бартомеу обсудил с Месси и Абидалем их конфликт. Президент «Барсы» не намерен принимать радикальные меры