Директор «Барселоны» Амор – о конфликте Месси и Абидаля: «Все вопросы были решены внутри клуба»

Директор «Барселоны» Гильермо Амор высказался о возможном конфликте между капитаном каталонцев Лионелем Месси и спортивным директором Эриком Абидалем.
«Президент Жозеп Бартомеу беседовал с Лео Месси и Эриком Абидалем. Все вопросы были решены внутри клуба. Нам необходимо объединиться, когда в клубе есть проблемы.
Никто не может быть больше, чем клуб. Только вместе можно добиться успеха. Наша цель – победа в Ла Лиге и Лиге чемпионов», – заявил директор «Барселоны».
- Вчера «Барселона» уступила «Атлетику» (0:1) в 1/4 финала Кубка Испании.
- Месси имеет право покинуть «Барсу» по окончании любого из сезонов.
- В текущем сезоне он забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 24 матчах.
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Бартомеу обсудил с Месси и Абидалем их конфликт. Президент «Барсы» не намерен принимать радикальные меры
Источник: Marca