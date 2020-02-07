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  • Директор «Барселоны» Амор – о конфликте Месси и Абидаля: «Все вопросы были решены внутри клуба»

Директор «Барселоны» Амор – о конфликте Месси и Абидаля: «Все вопросы были решены внутри клуба»

7 февраля 2020, 06:16
4

Директор «Барселоны» Гильермо Амор высказался о возможном конфликте между капитаном каталонцев Лионелем Месси и спортивным директором Эриком Абидалем.

«Президент Жозеп Бартомеу беседовал с Лео Месси и Эриком Абидалем. Все вопросы были решены внутри клуба. Нам необходимо объединиться, когда в клубе есть проблемы.

Никто не может быть больше, чем клуб. Только вместе можно добиться успеха. Наша цель – победа в Ла Лиге и Лиге чемпионов», – заявил директор «Барселоны».

  • Вчера «Барселона» уступила «Атлетику» (0:1) в 1/4 финала Кубка Испании.
  • Месси имеет право покинуть «Барсу» по окончании любого из сезонов.
  • В текущем сезоне он забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 24 матчах.

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Источник: Marca
Испания. Кубок Барселона Атлетик Месси Лионель Абидаль Эрик
Комментарии (4)
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серега кашин
1581048460
все вопросы решины но одному скоро придется уйти
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САДЫЧОК
1581056445
Месси уже пытался рулить сборной на чемпионате мира---ничего не вышло !
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JTherry
1581059052
Месси со всей командой поссорился, что происходит в Барсе?
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калач
1581072896
Абидаль стал директором за сало а Бартомеу купил должность опять. Надеюсь на выборах в 2021 его попрут
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