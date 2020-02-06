ESPN: «Манчестер Сити» готов заключить контракт с Месси в случае его ухода из «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси может уйти из клуба на фоне скандала со спортивным директором Эриком Абидалем.
По информации ESPN, за ситуацией внимательно следит «Манчестер Сити», который готов подписать аргентинца, если тот решит покинуть «Камп Ноу».
При таком сценарии англичане планируют предложить 32-летнему форварду контракт с зарплатой более 50 миллионов фунтов в год.
- Рыночная стоимость Месси – 140 миллионов евро.
- Нападающий имеет право покинуть «Барсу» по окончании любого из сезонов.
- В текущем сезоне он забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 24 матчах.
Источник: ESPN