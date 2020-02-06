ESPN: «Манчестер Сити» готов заключить контракт с Месси в случае его ухода из «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси может уйти из клуба на фоне скандала со спортивным директором Эриком Абидалем.

По информации ESPN, за ситуацией внимательно следит «Манчестер Сити», который готов подписать аргентинца, если тот решит покинуть «Камп Ноу».

При таком сценарии англичане планируют предложить 32-летнему форварду контракт с зарплатой более 50 миллионов фунтов в год.