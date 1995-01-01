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    ESPN: «Манчестер Сити» готов заключить контракт с Месси в случае его ухода из «Барселоны»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси может уйти из клуба на фоне скандала со спортивным директором Эриком Абидалем.

    По информации ESPN, за ситуацией внимательно следит «Манчестер Сити», который готов подписать аргентинца, если тот решит покинуть «Камп Ноу».

    При таком сценарии англичане планируют предложить 32-летнему форварду контракт с зарплатой более 50 миллионов фунтов в год.

    • Рыночная стоимость Месси – 140 миллионов евро.
    • Нападающий имеет право покинуть «Барсу» по окончании любого из сезонов.
    • В текущем сезоне он забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 24 матчах.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +13923

      bset 12 минут назад

      Чтобы Месси сменил клуб, а тем более чемпионат? Да не будет такого.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Марк Аврелий 13 минут назад

      Уткин! неет утка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1449

      Dizayner 25 минут назад

      не бывать этому)) но если все же случится, это будет трансфер века

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2251

      BlackMurder 30 минут назад

      Быстрее абидаль уйдет, чем гном

      0
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