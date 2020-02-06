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  • ESPN: «Манчестер Сити» готов заключить контракт с Месси в случае его ухода из «Барселоны»

ESPN: «Манчестер Сити» готов заключить контракт с Месси в случае его ухода из «Барселоны»

6 февраля 2020, 10:23
8

Капитан «Барселоны» Лионель Месси может уйти из клуба на фоне скандала со спортивным директором Эриком Абидалем.

По информации ESPN, за ситуацией внимательно следит «Манчестер Сити», который готов подписать аргентинца, если тот решит покинуть «Камп Ноу».

При таком сценарии англичане планируют предложить 32-летнему форварду контракт с зарплатой более 50 миллионов фунтов в год.

  • Рыночная стоимость Месси – 140 миллионов евро.
  • Нападающий имеет право покинуть «Барсу» по окончании любого из сезонов.
  • В текущем сезоне он забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 24 матчах.

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Барселона Месси Лионель
Комментарии (8)
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BlackMurder
1580974865
Быстрее абидаль уйдет, чем гном
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Dizayner
1580975146
не бывать этому)) но если все же случится, это будет трансфер века
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Марк Аврелий
1580975836
Уткин! неет утка!
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bset
1580975952
Чтобы Месси сменил клуб, а тем более чемпионат? Да не будет такого.
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Rus9I
1580977109
Его в Барселоне, неплохо кормят) Да и какой смысл менять клуб который статусом в 10 раз выше МС.
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серега кашин
1580977140
и не сможет кажется играть в англии
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Medved2468
1580978497
Не уйдёт. Тут команда играет на него. Это залог его успеха. Уйдёт в Англию, в Манчестер Сити - сразу сломается от силового футбола и затухнет. В общем, побоится менять команду, однозначно.
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ruverzema29rus
1580981889
быстрее Абидаля выгонят чем Месси отпустят!
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