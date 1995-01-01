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    Бартомеу обсудил с Месси и Абидалем их конфликт. Президент «Барсы» не намерен принимать радикальные меры

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу, находящийся в Брюсселе, утром поговорил со спортивным директором клуба Эриком Абидалем и нападающим Лионелем Месси по телефону.

    Бартомеу считает, что конфликтную ситуацию можно исправить, поэтому пока не собирается принимать радикальные меры. Президент каталонского клуба не думает, что увольнение Абидаля приведет к разрешению конфликта.

    • Ранее стало известно о конфликте Абидаля и Месси. Сообщалось, что Бартомеу собирается обсудить ситуацию на очной встрече.
    • После 22 туров «Барса» идет на втором месте в таблице Примеры, отставая от «Реала» на 3 очка.

    Абидаль заявил, что многие игроки «Барселоны» были недовольны Вальверде. Месси попросил назвать конкретные имена

    Эта «Барселона» увязла в скандалах: штраф за Гризманна, увольнение тренера, ссора Месси и спортдиректора

    Источник: Diario Sport

    Интернет-версия испанской газеты с редакцией в Барселоне. 1,6 миллиона подписчиков в твиттере.

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +166

      Barçist 52 минуты назад

      Самое смешное,что Абидаля надо убирать.Спортдиректор он никакой,одни провалы и дыры в составе.Но про Вальверде и готовность команды он сказал правду,что должно пойти на пользу нашим переевшим ветеранам.

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