Бартомеу обсудил с Месси и Абидалем их конфликт. Президент «Барсы» не намерен принимать радикальные меры

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу, находящийся в Брюсселе, утром поговорил со спортивным директором клуба Эриком Абидалем и нападающим Лионелем Месси по телефону.

Бартомеу считает, что конфликтную ситуацию можно исправить, поэтому пока не собирается принимать радикальные меры. Президент каталонского клуба не думает, что увольнение Абидаля приведет к разрешению конфликта.

Ранее стало известно о конфликте Абидаля и Месси. Сообщалось, что Бартомеу собирается обсудить ситуацию на очной встрече.

После 22 туров «Барса» идет на втором месте в таблице Примеры, отставая от «Реала» на 3 очка.

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