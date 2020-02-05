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  • Бартомеу обсудил с Месси и Абидалем их конфликт. Президент «Барсы» не намерен принимать радикальные меры

Бартомеу обсудил с Месси и Абидалем их конфликт. Президент «Барсы» не намерен принимать радикальные меры

5 февраля 2020, 18:56
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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу, находящийся в Брюсселе, утром поговорил со спортивным директором клуба Эриком Абидалем и нападающим Лионелем Месси по телефону.

Бартомеу считает, что конфликтную ситуацию можно исправить, поэтому пока не собирается принимать радикальные меры. Президент каталонского клуба не думает, что увольнение Абидаля приведет к разрешению конфликта.

  • Ранее стало известно о конфликте Абидаля и Месси. Сообщалось, что Бартомеу собирается обсудить ситуацию на очной встрече.
  • После 22 туров «Барса» идет на втором месте в таблице Примеры, отставая от «Реала» на 3 очка.

Абидаль заявил, что многие игроки «Барселоны» были недовольны Вальверде. Месси попросил назвать конкретные имена

Эта «Барселона» увязла в скандалах: штраф за Гризманна, увольнение тренера, ссора Месси и спортдиректора

Источник: Diario Sport

Интернет-версия испанской газеты с редакцией в Барселоне. 1,6 миллиона подписчиков в твиттере.

Испания. Примера Барселона Месси Лионель Абидаль Эрик Бартомеу Жозеп
Комментарии (1)
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Barçist
1580921030
Самое смешное,что Абидаля надо убирать.Спортдиректор он никакой,одни провалы и дыры в составе.Но про Вальверде и готовность команды он сказал правду,что должно пойти на пользу нашим переевшим ветеранам.
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