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    Абидаль заявил, что многие игроки «Барселоны» были недовольны Вальверде. Месси попросил назвать конкретные имена

    Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал об уходе Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды.

    «Такие решения принимать нелегко, но после матча с «Реалом» 18 декабря мы начали предметно работать над уходом Вальверде. Мы смотрели на матчи, а не на результаты – на тактику, на игру футболистов, на работу тех, кто играет не так много. Я фокусировался на подобных деталях.

    И многие игроки были недовольны Вальверде. Существовала проблема с коммуникацией в коллективе. Отношения между тренером и командой всегда были хорошими, но есть вещи, которые я как бывший игрок улавливаю. Я рассказал клубу о своих соображениях и мы приняли решение», – сказал Абидаль.

    На заявление спортивного директора в сторис инстаграма ответил капитан «Барсы» Лионель Месси.

    «Мне, честно говоря, не нравится делать подобное, но, я думаю, каждый должен нести ответственность за свои задачи и заботиться о своих решениях. Игроки делают это на футбольном поле. И именно мы первыми понимаем, когда что-то у нас не в порядке.

    Люди из спортивного департамента должны взять на себя ответственность, прежде всего, за принимаемые ими решения. Наконец, я думаю, когда мы говорим об игроках, мы должны называть имена, потому что в противном случае мы мараем всех и подпитываем то, что говорится, но не соответствует действительности», – написал Месси.

    • «Барселона» объявила об увольнении Вальверде 13 января.
    • Его преемником стал Кике Сетьен.
    • Каталонцы занимают второе место в турнирной таблице Примеры.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2069

      SarJr 15 минут назад

      Проказы Дембеле, ссора пике и месси, теперь конфликт абидаля и месси... Что дальше?! Да, больше нет той барселоны, которую все считали и любили как самую душевную и семейную команду, теперь только сплошные конфликты

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      Рейтинг: +257

      kliker 1 час назад

      Абидаль: слова настоящего политика, "Да и нет не говорить";
      Месси: Слова не мальчика, но мужа.. очень достойные.

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