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  • Абидаль заявил, что многие игроки «Барселоны» были недовольны Вальверде. Месси попросил назвать конкретные имена

Абидаль заявил, что многие игроки «Барселоны» были недовольны Вальверде. Месси попросил назвать конкретные имена

5 февраля 2020, 00:25
9

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал об уходе Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды.

«Такие решения принимать нелегко, но после матча с «Реалом» 18 декабря мы начали предметно работать над уходом Вальверде. Мы смотрели на матчи, а не на результаты – на тактику, на игру футболистов, на работу тех, кто играет не так много. Я фокусировался на подобных деталях.

И многие игроки были недовольны Вальверде. Существовала проблема с коммуникацией в коллективе. Отношения между тренером и командой всегда были хорошими, но есть вещи, которые я как бывший игрок улавливаю. Я рассказал клубу о своих соображениях и мы приняли решение», – сказал Абидаль.

На заявление спортивного директора в сторис инстаграма ответил капитан «Барсы» Лионель Месси.

«Мне, честно говоря, не нравится делать подобное, но, я думаю, каждый должен нести ответственность за свои задачи и заботиться о своих решениях. Игроки делают это на футбольном поле. И именно мы первыми понимаем, когда что-то у нас не в порядке.

Люди из спортивного департамента должны взять на себя ответственность, прежде всего, за принимаемые ими решения. Наконец, я думаю, когда мы говорим об игроках, мы должны называть имена, потому что в противном случае мы мараем всех и подпитываем то, что говорится, но не соответствует действительности», – написал Месси.

  • «Барселона» объявила об увольнении Вальверде 13 января.
  • Его преемником стал Кике Сетьен.
  • Каталонцы занимают второе место в турнирной таблице Примеры.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Абидаль Эрик Вальверде Эрнесто
Комментарии (9)
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kliker
1580852771
Абидаль: слова настоящего политика, "Да и нет не говорить"; Месси: Слова не мальчика, но мужа.. очень достойные.
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Saracen Jr
1580855551
Проказы Дембеле, ссора пике и месси, теперь конфликт абидаля и месси... Что дальше?! Да, больше нет той барселоны, которую все считали и любили как самую душевную и семейную команду, теперь только сплошные конфликты
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Cules2013
1580873728
Абидалю изначально нужно было эту тему не затрагивать. Все и так всё понимали. Хреновый из него политик. Если его спросили напрямую - всегда можно отделаться стандартными фразами, что тренер не оправдал ожиданий, что результаты не те, что принято решение о развитии команды в ином направлении. И никто не будет спорить. А он начал в дебри какие-то лезть. Месси тоже не поддерживаю. Что значит "фамилии"? Это плохая идея - это расколет команду на 2 части - "за" и "против" Вальверде. К тому же у нас уже новый тренер Сетьен - с этим как быть? Такие разборки плохо влияют на командный дух. Игрокам на поле виднее, есть проблемы или нет? Нихрена подобного. Тут даже обсуждать нечего - потому и существует профессия тренера, есть управляющий персонал в клубе. Дело игроков - играть, а не давать оценки тому, в чём они не специалисты. Не хватало, чтобы каждый игрок высказывался по поводу тактики команды, трансферов и т.п. Будет анархия какая-то.
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Dizayner
1580882596
вынес кухню на всеобщее обозрение, зачем? неужели, чтобы поднять рейтинг себе и обосрать ушедшего тренера? но нафига? понятно что если меняют тренера, то из-за результатов, тактики и всего прочего процесса, понятно что полностью довольных тренером быть не может, особенно те кто мало играет. но зачем же это выносить? ну и месси тоже погорячился, мне кажется этими своими словами он даже укрепил мнение тех людей, которые говорят что в барсе многие решения принимает именно Лео. футболисты должны тренироваться и играть, отрабатывать контракт а все остальные вопросы не должны их волновать
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trudovik
1580896054
Во всем виноват Ракитич =)
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portero
1580904352
во всем виноват Бармалей.
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zigbert
1581016221
Как всегда в любых конфликтах начинаются поиски крайнего. Все это не на пользу команде.
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